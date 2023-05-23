器官捐贈｜提交取消登記後無獲即時確認　市民憂重複取消被指犯法

行政長官李家超指近月取消器官捐贈有不尋常數字，涉及無登記的取消和重複取消，並斥無登記的取消是破壞整個系統，並要求警方調查。

讀者冼小姐向《am730》表示，今早（23日）透過衞生署「中央器官捐贈登記名冊」網站取消捐贈器官登記，填寫完中、英文姓名、身份證號碼、通訊地址等個人資料和點選同意有關聲明後，再點選確認以取消登記，但系統並無轉入確認取消登記申請的頁面，或彈出成功提交申請的提示，頁面反而回跳至申請取消步驟的第一頁，令她大感疑惑，「去返填資料那頁面，是否有東西填錯了？系統沒有示意（取消申請）成功或者不成功，是否要填過？」

憂重新填寫有犯法風險

她憂慮申請未能提交，至約5個小時後仍未收到確認電郵或電話，心情忐忑，若要自行查詢取消申請的狀況，步驟繁複，並要支付行政費用。她亦不敢重新填寫資料再申請取消，擔心會被認為重複取消，有犯法風險，並質疑政府收到的重複取消，原因或是市民申請後未收到系統確認，為求穩妥再填寫一次取消表格。

翻查「中央器官捐贈登記名冊」網站，市民如要核實其器官損贈登記情況，可以透過郵遞或網上表格，查閱有關資料，當局會徵收資料的打印費用，當局收到費用後，須按私隱條例在40天內以書面回覆市民。

就冼小姐申請取消登記後沒有確認提交申請的提示，系統回跳至填寫個人資料頁面，《am730》正向衞生署查詢。