器官捐贈｜料器官南下機會遠超北上　高拔陞：聽說港人樂於行善冀無忘初心

香港與內地正努力推展跨境器官捐贈互助機制，惟政府指香港近日取消器官捐贈個案有不尋常情況。醫管局行政總裁高拔陞表示，有關機制只涉及第二層分配，不影響兩地輪候名冊，相信器官南下的機會，遠超北上的機會。他希望大家無忘初心，心懷大愛，繼續支持器官捐贈。

參觀內地器官移植 數據 中心 稱系統公平公正

他又指，醫管局20多名器官移植專家上月訪問廣州，參觀國家衛健委轄下的人體組織器官移植與醫療大數據中心，以了解全國器官移植的配對工作，參觀期間，內地專家介紹及展示相關系統的實際操作流程。高拔陞指，系統儲存了全國輪候器官移植的病人資料，包括性別、歲數、血型、居住省份等個人資料，以及病人的臨床狀況等，非常完善，並24小時無間斷運作，過程絕對公平、公正。