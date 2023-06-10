器官捐贈｜料器官南下機會遠超北上　高拔陞：聽說港人樂於行善冀無忘初心

香港與內地正努力推展跨境器官捐贈互助機制，惟政府指香港近日取消器官捐贈個案有不尋常情況。醫管局行政總裁高拔陞表示，有關機制只涉及第二層分配，不影響兩地輪候名冊，相信器官南下的機會，遠超北上的機會。他希望大家無忘初心，心懷大愛，繼續支持器官捐贈。
高拔陞今(10日)在醫管局網誌撰文，指跨境器官互助機制只涉及第二層分配，不影響兩地輪候名冊，亦不會改變病人輪候器官的優次，當本港捐贈者的器官無法配對本港合適病人時，才會動用第二層跨境機制。他指，按目前本港輪候移植的病人數目，以及每年捐出遺體器官的情況估計，相信器官南下的機會，遠超北上的機會。他稱，常聽說香港人很有愛心，樂於捐款和行善，希望大家無忘初心，心懷大愛，繼續支持器官捐贈，又期望透過兩地加強協作，令更多病人有機會延續生命。
參觀內地器官移植數據中心 稱系統公平公正
他又指，醫管局20多名器官移植專家上月訪問廣州，參觀國家衛健委轄下的人體組織器官移植與醫療大數據中心，以了解全國器官移植的配對工作，參觀期間，內地專家介紹及展示相關系統的實際操作流程。高拔陞指，系統儲存了全國輪候器官移植的病人資料，包括性別、歲數、血型、居住省份等個人資料，以及病人的臨床狀況等，非常完善，並24小時無間斷運作，過程絕對公平、公正。