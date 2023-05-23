器官捐贈｜方保僑倡設帳戶系統阻未登記者取消器官捐贈

政府研究與內地建立恆常器官移植互助機制，過去5個月則有5785個取消申請，當中約一半是從未登記或重複取消的申請，醫務及衞生局不排除有人意圖擾亂中央名冊的代表性及增加政府人員行政負擔。特首李家超今早（23日）形容未登記便取消捐贈可疑，破壞整個系統，令人覺得恥辱，已要求警方調查。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑向《AM730》表示，不清楚取消器官捐贈系統的實際操作，但器官捐贈具有重要意義，並涉個人資料，政府人員應會派員核對取消登記者資料，並透過電話覆核。但他指，系統成立多年，不清楚系統能否自動篩選不在登記冊上的取消登記申請，對政府人員帶來行政負擔，「可能提交了就是一張Form（表格），要人手核對」。

方保僑︰帳戶系統減挪用資料風險

他續建議，政府可提升系統，為登記人士設立個人帳戶，做法直接排除了未登記者，「沒有戶口就登入不了」，對於忘記了自己曾否登記捐贈的市民，亦可簡單上網查詢登記狀況，避免了錯誤地取消登記。

他亦指，現行登入系統成立多年，當年未必設計系統時未必想得很清楚，如改用帳戶登入系統，亦可提升保安，可透過兩步驗證和提供一次性密碼核對，可減低利用他人資料登記或取消器官捐贈的問題，更可整合至「智方便」系統內，讓市民登入查詢，登記冊人士亦較利，可隨時登入系統查詢或修改捐贈選項，「可以自行上網更改捐贈器官的選項，捐所有器官，還是只是捐腎或捐心」。

就現行器官捐贈登記系統可否自行篩走未登記者和取消登記涉及的行政步驟，《AM730》正向衞生署查詢。