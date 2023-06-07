器官捐贈｜涉不誠實取用電腦取消登記　4男准保釋候查 (更新)

【6月7日09:25更新】4名被捕男子已獲准保釋候查

本港正與內地商討建立跨境器官移植互助機制，政府早前表示器官捐贈登記取消數字「不尋常」，要求警方調查。警方網絡安全及科技罪案調查科(科技罪案組)警司譚威信表示，留意到有不法之徒，涉嫌盜用他人資料，於器官捐贈登記系統上作不實申請。經深入調查及分析，周一(5日)於堅尼地城、旺角及葵涌展開拘捕行動，以「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪拘捕4名年齡介乎19歲至47歲的男子，包括學生、電子技工、室內設計助手及自僱人士，當中兩人為兄弟關係，共檢獲5部手機及3部手提電腦。警方不排除有關人士是貪玩，亦不排除有更多人士被捕。警方今日(7日)表示，涉案4名被捕男子已獲准保釋候查，本月中旬須向警方報到。

涉盜用資料及輸入粗口等

警司譚威信周一指，衛生署發現取消登記的情況極不尋常，在去年12月至今年4月，共接獲5,785個取消登記申請，當中一半屬於未曾登記卻申請退出，或重複取消的無效申請。他強調，中央名冊的登記和取消絕對自願，市民有權參與或不參與，但警方發現別有用心的人，刻意破壞系統和有意圖擾亂系統行徑，包括盜用其他人資料取消登記、胡亂以不同姓名及身份證為他人取消登記，以及輸入非個人資料信息，例如粗口等。

官員議員藝人被取消登記

譚威信續指，取消的登記亦用了起底的市民資料，而被取消登記的人包括政府官員、立法會議員、藝人及一般市民；亦有去世的人被取消登記。他批評，有關損人不利己的幼稚行為，損害獲得器官捐贈的機會。