器官捐贈｜港大肝臟移植科主管陳智仁：與內地器官輪候名冊不互通

特首李家超指近月取消器官捐贈有不尋常數字，涉及無登記的取消和重複取消，並斥無登記的取消是破壞整個系統，並要求警方調查。香港器官捐贈行動組召集人、香港移植運動協會榮譽會長周嘉歡今日表示，或有部分人對香港與內地恒常器官移植互助機制有疑慮或不信任。港大臨牀醫學學院教授及肝臟移植科主管陳智仁表示，內地與香港器官輪候名冊獨立運作，兩地名冊不會互通。
陳智仁：兩地名冊不會互通
陳智仁今日早上在一個電台節目中表示，本港不會將名冊資料提交予內地器官移植中央統籌機構，同樣內地也不會將資料給予香港，兩地名冊不會互通。政府正考慮設立第二層互助分配機制，當內地捐贈者的器官未有適合患者進行移植，將通知香港方面、並把器官資料發送至醫管局審視是否適合輪候的患者。
內地公安會致力打擊器官販賣
他表示，上周到內地視察中央協調機構設施，了解相關運作和監管制度，亦反映市民疑慮，強調內地方面有數據系統記錄器官移植人士的身分和器官質素等資料，並偵查是否出現器官販賣等不尋常情況，內地公安亦會致力打擊器官販賣。
陳智仁相信移植器官從內地南下機會較大
另外，陳智仁指香港近年器官捐贈率低，過去5年有70名病人因輪候不到換肝而去世，今年更差，過去1個月沒有器官進行捐贈移植，相信移植器官從內地南下的機會較大。