器官捐贈｜港大肝臟移植科主管陳智仁：與內地器官輪候名冊不互通

特首李家超指近月取消器官捐贈有不尋常數字，涉及無登記的取消和重複取消，並斥無登記的取消是破壞整個系統，並要求警方調查。香港器官捐贈行動組召集人、香港移植運動協會榮譽會長周嘉歡今日表示，或有部分人對香港與內地恒常器官移植互助機制有疑慮或不信任。港大臨牀醫學學院教授及肝臟移植科主管陳智仁表示，內地與香港器官輪候名冊獨立運作，兩地名冊不會互通。

陳智仁：兩地名冊不會互通

陳智仁今日早上在一個電台節目中表示，本港不會將名冊資料提交予內地器官移植中央統籌機構，同樣內地也不會將資料給予香港，兩地名冊不會互通。政府正考慮設立第二層互助分配機制，當內地捐贈者的器官未有適合患者進行移植，將通知香港方面、並把器官資料發送至醫管局審視是否適合輪候的患者。