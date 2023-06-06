器官捐贈｜港正探討心臟死亡病人捐器官　或有望短期內推行

器官捐贈續成為城中熱話。瑪麗醫院肝膽胰外科及肝臟移植榮譽顧問醫生黃楚琳稱，近年肝臟捐贈數目有明顯下跌，由2010年全年98宗逐步跌至去年的29宗。另外，本港現時只接受腦幹死亡器官捐贈，她指醫院已具備移植心臟死亡病人器官的技術，但礙於法律問題和有待不同團隊之間的合作和協調，期望短期內可參考內地和海外部分國家，在港推行有關做法。
心臟死亡定義要先取共識
黃楚琳解釋，若一併納入心臟死亡死者的器官，受贈的將不只是肝臟移植者，又指心臟停頓後不同器官的缺血時間有別，運作上要與不同醫療團隊商討，包括如何取得器官、適合用於哪些病人等，預計新安排推出後初期，每年可多5至10宗屍肝移植手術。她續說，心臟死亡定義也要先取得社會共識，「如果病人用緊人工心肺又算唔算呢」，以及不想有病人家屬質疑「係咪特登唔救我個仔」。
今年至今14宗遺體肝臟移植
截至昨日(6日)，本港今年分別有9宗遺體肝和5宗活體肝捐贈移植手術，而去年和前年全年分別有29宗和53宗肝臟捐贈；最新本港有約六十多人正等候肝臟移植。黃楚琳說，肝臟移植手術成功率約九成，而該院個案的3年和5年存活率，不論屍肝和活體肝都高達八成多。她強調，遺體肝合適與否視乎其功能和質素，與受贈者年齡無關，病人亦可隨時查詢在名冊上的輪候次序。
病人代表盼取消捐贈者反思登記原因
8年前接受肝臟移植、肝臟移植協康會會長黃龍輝說，肝康會定期會派義工到病房協助和支援病人，又稱作為過來人，「深深體會(病人)等肝的無奈和絕望」，會藉著分享當年自身經驗紓緩病人負面情緒。他又說，擺街站是宣揚器官捐贈的最好方法，透過親身接觸市民希望對方理解捐器官是大愛精神。就近月取消登記器官捐贈人數增加，他稱作為病人代表只好尊重取消者的決定，但希望他們反思當初登記的原因為何。
另一名受贈者、7年前換肝的謝先生，當年換肝前情況每況愈下，欲捐贈器官的家人檢查後卻發現不適合，幸最終有屍肝適合，「收到醫生通知有屍肝的時候，真的很開心。」他再次感謝捐器官者，又並稱個人心態明顯改變，覺得有需要貢獻和要回饋他人。