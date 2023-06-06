器官捐贈｜港正探討心臟死亡病人捐器官　或有望短期內推行

器官捐贈續成為城中熱話。瑪麗醫院肝膽胰外科及肝臟移植榮譽顧問醫生黃楚琳稱，近年肝臟捐贈數目有明顯下跌，由2010年全年98宗逐步跌至去年的29宗。另外，本港現時只接受腦幹死亡器官捐贈，她指醫院已具備移植心臟死亡病人器官的技術，但礙於法律問題和有待不同團隊之間的合作和協調，期望短期內可參考內地和海外部分國家，在港推行有關做法。

心臟死亡定義要先取共識

黃楚琳解釋，若一併納入心臟死亡死者的器官，受贈的將不只是肝臟移植者，又指心臟停頓後不同器官的缺血時間有別，運作上要與不同醫療團隊商討，包括如何取得器官、適合用於哪些病人等，預計新安排推出後初期，每年可多5至10宗屍肝移植手術。她續說，心臟死亡定義也要先取得社會共識，「如果病人用緊人工心肺又算唔算呢」，以及不想有病人家屬質疑「係咪特登唔救我個仔」。