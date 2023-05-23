器官捐贈｜稱大量人短時間改變意願不合理 容海恩：應要求親身去衛生署取消

近期兩地就設立恆常器官移植互助機制，討論得如火如荼，有市民在社交平台聲稱不願捐贈器官到內地，亦有人稱因此取消器官捐贈登記甚至呼籲他人取消登記。行政長官李家超今日（23日）亦譴責企圖破壞器官捐贈登記系統的任何人，要求警方調查有關行為有否違法。新民黨立法會議員容海恩表示，冒用他人身分進行取消可能干犯《個人資料（私隱）條例》，呼籲警方積極跟進，又指政府應檢討取消流程是否有漏洞，可考慮要求登記者親身去衛生署方能取消。

容海恩：現時輪候心臟移植病患已有70多人

容海恩指，市民不應利用別人身分取消登記，稱這是不合法途徑，形容「非常可恥」，亦是不尊重個人意願的行為。她呼籲市民捐贈器官，指現時單輪候心臟移植的病患已有70多人，得到捐贈對病患及家屬都意義重大。至於被問及會否建議政府暫緩與內地互通器官移植機制，她沒有正面回應。

容海恩提到，政府數據顯示去年12月至今年4月有超過5,000宗取消登記，形容大量人群短時間內改變個人意願不合理。她又說，自己親身試驗發現取消登記「唔難」，只需輸入姓名、身分證號碼，經衛生署電話確認就可以取消。她建議政府檢討流程是否有漏洞，有否需要登記者本人親身去到衛生署才可取消登記，建議政府多做研究，避免有關機製被濫用。