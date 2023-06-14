器官捐贈｜立會質詢有關自動轉贈器官　盧寵茂：現階段不適宜考慮立法強制

香港現時有近3千名病人等候器官捐贈，但本港為全球遺體器官捐贈率最低地方之一，立法會議員葛珮帆就有關自動轉贈器官向醫務衞生局局長提出質詢，盧寵茂於書面回覆指，現階段不適宜考慮立法強制，強調可能會適得其反，並令有意表達捐贈意願的人士卻步。

盧寵茂：現階段不適宜考慮立法強制

盧寵茂指出，香港遺體器官捐贈一直採用「自願捐贈」模式。市民可簽署並攜帶器官捐贈證，以表達自己希望身故後捐贈器官的意願，據現行機制，即使死者生前已表明死後願意捐贈器官，器官捐贈聯絡主任都會徵求死者家屬的同意，若死者家屬反對，有關移植手術便不會進行，故即使登記名冊，該紀錄亦只是一個意願表達，並無法律效力或約束力。

至於以立法的方式，如參考外國做法引入「死後自動轉贈器官」、「選擇不捐贈器官」等機制，或賦予器官捐贈證或中央名冊法律效力，盧寵茂認為，應透過加強教育及宣傳來推展，現階段並不適宜考慮立法強制，如以立法方式強制推行器官捐贈，更可能會適得其反，並令有意表達捐贈意願的人士卻步，需審慎考慮，又指政府現階段未有計劃以立法形式賦予中央名冊法律效力。