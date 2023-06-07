器官捐贈｜立法會政總設推廣攤位　盧寵茂：末期器官衰竭病人重生唯一希望

本港遺體器官捐贈一直採用「自願捐贈」模式，巿民可透過於中央名冊登記去表達意願。自2009年至今，中央名冊的登記人數由45,150人增至超過35萬人。​醫務衞生局長盧寵茂今日(7日)在立法會綜合大樓出席推廣器官捐贈的活動，與立法會主席及議員一同呼籲各界繼續支持器官捐贈。他重申，器官移植仍然是許多末期器官衰竭病人重生的唯一希望，巿民於中央器官捐贈登記名冊登記，表達捐贈器官的意願，對輪候器官捐贈的病人及其家人均意義重大。

輪候遺體腎臟移植最長達29年

盧寵茂表示，雖然醫學發展一日千里，但器官移植目前仍然是許多末期器官衰竭病人重生的唯一希望。他又說，目前本港有超過2,600名器官衰竭病人正等待器官移植，當中等待腎臟移植的病人最多，他們平均輪候遺體腎臟移植時間約為5年，最長的輪候時間更達29年。而等待心臟、肺及肝臟移植的病人，平均輪候器官移植時間約為2至3年，並有許多病人在輪候期間死亡。