器官捐贈｜過去5個月有5785個取消登記申請 醫衞局：網上有人歪曲奉獻精神

近期兩地就設立恆常器官移植互助機制，討論得如火如荼。近期有市民在社交平台聲稱不願捐贈器官到內地，亦有人稱因此取消器官捐贈登記甚至呼籲他人取消登記。醫衛局今日（22日）表示，留意到近日互聯網上有少數人歪曲器官捐贈的利他奉獻精神，宣揚登記器官捐贈者應審視受惠者身分，甚至呼籲他人取消器官捐贈登記，完全違背器官捐贈的大愛精神，醫衞局對此表示遺憾。

醫管局又指，個別人士亦肆意貶損兩地建立恆常器官移植互助機制的積極意義，實為蔑視兩地同胞血濃於水及過往各種無私捐獻互助，以至內地無私捐贈器官挽救本港病人生命案例的事實，完全漠視兩地輪候器官病人的福祉，亦曲解國家的器官捐贈及移植的發展和分配制度。