器官捐贈｜過去5個月有5785個取消登記申請 醫衞局：網上有人歪曲奉獻精神

近期兩地就設立恆常器官移植互助機制，討論得如火如荼。近期有市民在社交平台聲稱不願捐贈器官到內地，亦有人稱因此取消器官捐贈登記甚至呼籲他人取消登記。醫衛局今日（22日）表示，留意到近日互聯網上有少數人歪曲器官捐贈的利他奉獻精神，宣揚登記器官捐贈者應審視受惠者身分，甚至呼籲他人取消器官捐贈登記，完全違背器官捐贈的大愛精神，醫衞局對此表示遺憾。
醫管局又指，個別人士亦肆意貶損兩地建立恆常器官移植互助機制的積極意義，實為蔑視兩地同胞血濃於水及過往各種無私捐獻互助，以至內地無私捐贈器官挽救本港病人生命案例的事實，完全漠視兩地輪候器官病人的福祉，亦曲解國家的器官捐贈及移植的發展和分配制度。
2月份無效取消登記比率達74%
另外，衞生署亦留意到近期到中央名冊網站取消登記的數字有不尋常情況。在去年12月至本年4月的五個月期間，共有5,785個取消登記的申請，遠較過去數字為高，然而其中2,905個是根本從未登記卻申請退出或重覆取消的無效取消申請，而二月份單月無效取消登記比率更高達74%，不排除少數人的意圖是擾亂中央名冊的代表性及增加政府人員的行政負擔。政府認為有關行徑極為不負責任並予以譴責。
至於同期2,880個取消登記的有效申請也遠較過去數字為高，背後原因多樣，醫衞局及衞生署重視每一個登記，更尊重個人自主決定，會積極加強推廣器官捐贈的機制與精神的教育。而同期新增登記人數為5,091人，中央名冊數字仍然錄得正增長，反映廣大市民對器官捐贈的支持。政府呼籲市民繼續支持器官捐贈挽救生命的大愛行為，不要為少數別有用心的人挑動而破壞本港多年建立、得來不易的器官捐贈氛圍。