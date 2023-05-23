器官捐贈｜醫管局料兩地互助港人受惠較多　器官輪候者眾「拎返國內嘅機會好低」

政府正與內地研究建立恆常器官移植互助機制，日前有隨醫管局的代表團到往廣東省，與內地器官移植專家交流的瑪麗醫院肝臟移植中心陳智仁解釋，正考慮設立的是第二層互助分配機制，即當兩地任何一方有器官捐出但在本地未有合適病人接受移植時，便可通知對方，再從臨床角度決定是否合用，重申本地醫護有最終決定權。
內地大數據監察防販賣器官
陳智仁又說，期間有向內地反映港人對販賣器官的憂慮，又稱內地已建立健全的器官捐獻及移植體系，系統會利用大數據監察各醫院移植情況，如發現異樣將交由公安跟進調查。他強調，兩地現時是討論互助機制，兩地的器官輪候和捐贈名單資料不會互相交換。
政府日前主動表示，留意到近日取消器官捐贈登記的申請數量不尋常。推動器官捐贈逾30年的威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系李錦滔表示，很痛心見到有「不正當」的退出行為，反問如果願意捐贈器官的人有愛心、希望無償助人，為何要考慮受贈者的性別、種族、國籍等，並強調市民登記捐器官後仍可改變主意。
從近年捐器官捐血情況 憂港人愛心減
李錦滔同時提到美國、英國、德國等國家都有跨境互助機制，「冇聽過佢哋話德國唔准去法國、波蘭唔准去荷蘭，點解香港要諗呢樣嘢呢？」他指，從近年捐贈器官和捐血情況，擔心港人愛心有減退。
李錦滔並表示，本港現時有2,594名病人正輪候接受器官捐贈，但去年僅進行了80宗移植手術，認為按輪候時間和手術數目推算，病人動輒要輪候數十年，部分甚至未等到便已離世，形容整體捐贈數目不理想、對此感失望。因此，他相信本港捐出的器官均能用在港人身上，「拎返國內嘅機會好低」，現階段本港應該比較受惠於內地無法配對到病人的器官。