器官捐贈｜醫管局：死者是否捐器官視乎家人最終決定　盼生前多分享意願

器官捐贈近日在社會引起廣泛討論，衞生署中央登記名冊的取消登記人數亦被指有上升趨勢。有醫管局器官捐贈聯絡主任表示，不論死者生前有否登記，最終仍要視乎死者親屬的意見，而大部分捐贈器官的死者生前均沒有在名冊登記。他們呼籲市民在世時，應盡量多與家人分享意願，並指市民如有在中央名冊登記，有助聯絡主任說服親屬作決定。

器官捐贈工作未受近日爭議影響

屯門醫院器官捐贈聯絡主任張淑雯稱，過往僅聽聞零星家人反對死者生前捐贈器官的意願，大部分經游說後都願意捐出離世親屬的器官，強調最終都要靠家人同意捐贈器官。她指，中央名冊已登記的人數佔整體人口不多，不太擔心取消登記的情況，又稱每年接觸的個案當中，捐贈者通常都沒有登記，反而是向家人口述意願，「希望唔好真係只講而做登記」，又指未見近日捐贈個案有任何影響，相信社會仍在消化有關訊息。