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2023-05-28 18:24:25

器官捐贈｜醫管局：死者是否捐器官視乎家人最終決定　盼生前多分享意願

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張淑雯(左)和梁宇添(右)呼籲市民，在世時應多與家人分享捐贈器官的意願。(林俊源攝)

張淑雯(左)和梁宇添(右)呼籲市民，在世時應多與家人分享捐贈器官的意願。(林俊源攝)

器官捐贈近日在社會引起廣泛討論，衞生署中央登記名冊的取消登記人數亦被指有上升趨勢。有醫管局器官捐贈聯絡主任表示，不論死者生前有否登記，最終仍要視乎死者親屬的意見，而大部分捐贈器官的死者生前均沒有在名冊登記。他們呼籲市民在世時，應盡量多與家人分享意願，並指市民如有在中央名冊登記，有助聯絡主任說服親屬作決定。

器官捐贈工作未受近日爭議影響

屯門醫院器官捐贈聯絡主任張淑雯稱，過往僅聽聞零星家人反對死者生前捐贈器官的意願，大部分經游說後都願意捐出離世親屬的器官，強調最終都要靠家人同意捐贈器官。她指，中央名冊已登記的人數佔整體人口不多，不太擔心取消登記的情況，又稱每年接觸的個案當中，捐贈者通常都沒有登記，反而是向家人口述意願，「希望唔好真係只講而做登記」，又指未見近日捐贈個案有任何影響，相信社會仍在消化有關訊息。

張淑雯(左)和梁宇添(右)呼籲市民，在世時應多與家人分享捐贈器官的意願。(林俊源攝) 醫管局表示，捐贈器官不單可拯救他人，還有病人背後的家庭。(林俊源攝) 張淑雯(左)和梁宇添(右)呼籲市民，在世時應多與家人分享捐贈器官的意願。(林俊源攝) 梁宇添指，不擔心本港與內地建立跨境器官移植互助機制會影響工作。(林俊源攝) 張淑雯希望死者家屬不要草率拒絕器官捐贈建議。(林俊源攝) 張淑雯(左)和梁宇添(右)呼籲市民，在世時應多與家人分享捐贈器官的意願。(林俊源攝)

捐器官後不影響遺體儀容

張淑雯又指，其接觸過的家屬拒絕原因林林總總，主要涉及保留全屍的傳統觀念、不知悉死者生前意願、感到不捨等，舉例稱有家屬在接觸初時已斷言拒絕，後來有感死者的心臟強壯，決定「反口」同意捐贈。她並指，不少家屬都有謬誤認為捐出器官會影響遺體儀容，解釋身體會有胸腔骨骼支撐，加上屆時會穿上壽衣，外觀將如正常人一樣，「冇人會知有冇做器官捐贈。」她坦言與家屬接觸時，只希望對方「唔好咁快拒絕，俾時間諗一諗」。

聯合醫院器官捐贈聯絡主任梁宇添補充，近年市民對器官捐贈認識增加，不時有死者家屬主動向他提出要主動捐出器官，又重申生前向家人交代意願很重要，「市民如果有意願請提出，否則後人好難做決定。」他指，聯絡主任事後會向家屬交代哪些器官可用、解釋為何不可用，又希望帶出捐贈器官的「初心」是大愛幫助其他有需要的人，不擔心本港與內地建立跨境器官移植互助機制會影響工作。

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