器官捐贈 | 4個月大女嬰成功移植來自內地心臟　當局稱中港器官捐贈合乎法規屬特事特辦(更新)

港府首安排中港器官捐贈，從內地運入心臟捐贈予香港兒童醫院一名4個月大嬰兒；手術在今早（17日）成功進行。醫院管理局下午公布手術詳情，稱遺心來自內地一名因頭部受重創而腦幹死亡的幼童，今次屬特事特辦，強調符合相關法規。兒童醫院指手術順利完成，新心臟運作理想，接受移植的女嬰芷希現時仍在兒童醫院治療部留醫。

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗表示，特區政府早前透過不同網絡尋找合適的心臟予女嬰芷希，包括主動聯絡國家衛健委。他表示，昨日一名內地幼童，因為意外頭部嚴重受創，腦幹死亡，內地未能找到合適的配對者，所以就聯絡香港兒童醫院，評估合適後，再由兩地各部門安排，盡快將心臟移送至醫院，至昨日傍晚開始為芷希做換心手術，今日凌晨順利完成。鄧耀鏗又感謝國家衞健委、醫院團隊、香港衞生署人體器官委員會、不同部門等的協助。

芷希父母：多謝捐贈者給予芷希一個重生的機會

香港兒童醫院行政總監李子良引述芷希的父母表示，非常感恩，多謝捐贈者給予芷希一個重生的機會，亦感謝內地及香港各個部門，形容今次是一個奇蹟。香港兒童醫院表示，芷希完成手術後，已轉送至深切治療部留醫，仍要呼吸機及強心藥協助，但進度理想，屬估算之內，未來仍需要持續監察她的情況。