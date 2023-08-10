噪音管制修訂｜政府擬修例禁店舖用揚聲器叫賣　環保署﹕部分商戶屢勸不改

環保署建議修訂《噪音管制條例》，禁止店舖或商販，於公眾地方或附近範圍使用揚聲器叫賣，並設立1萬元定額罰款機制。環保署評估及噪音組首席環境保護主任李志坤在電台節目上指，近年留意到特別在店舖密集的黑點，有商戶透過預製聲帶重複播放錄音，而且愈播愈大聲，對居民造成十分嚴重的噪音問題。他舉例指曾到元朗黑點巡查，發現有老人院持續受揚聲器的叫賣聲滋擾，形容是「避無可避」。他表示即使署方用盡條例賦予的權力檢控，部分商戶仍然屢勸不改，所以推出修例加強檢控。

李志坤補充，環保署與警方及食環署採取聯合行動，署方的巡查次數由2017年逾600次，增加至2022年逾1,300多次，而過去數年共有逾170次與店舖叫賣有關的檢控，包括有屢次違規的店舖董事被成功定罪，但相關投訴數字沒有顯著下降，在去年接獲逾500宗投訴。他解釋部分店舖以短期租約出租，執法人員到場蒐證確認噪音滋擾後，部門須以法院傳票方式向涉嫌違例人士作出檢控，需時兩三個月，至到成功申請傳票，已找不到涉嫌違例的商店負責人，他認為定額罰款機制有助提高執法效率。

環保署承認條例有灰色地帶

修例將禁止在公眾地方使用揚聲器叫賣，李志坤指在商場內使用就不受規管，亦允許真人叫賣，但不能對附近居民造成滋擾。至於商戶播放宣傳歌曲是否屬於叫賣，他認同或有灰色地帶，希望在諮詢期內收集公眾意見，期望最快明年向立法會提交有關修訂條例草案，目標是在2025年初實施。