噪音管制修訂｜環保署：內地倫敦都禁用揚聲器叫賣　邵家輝：不可能是靜止社會

環保署建議修訂《噪音管制條例》，以立法方式禁止在公眾地方或附近範圍使用揚聲器叫賣，並設立1萬元定額罰款機制。環保署評估及噪音組首席環境保護主任李志坤今(11日)在電台表示，近年涉及公眾地方使用揚聲器的噪音投訴上升，故有需要作出修訂，以加強阻嚇力，又說內地、倫敦及紐約都有類似的法例規管。不過，有議員認為修例有灰色地帶，質疑噪音水平多少才是指標，不可能是靜止社會。

環保署： 工展會不屬於公眾地方

李志坤指，香港並非第一個城市執行禁止公眾地方使用揚聲器叫賣，內地、倫敦及紐約均有類似的法例規管，修例後日後街頭推銷員的銷售方式亦需要改變，街頭播放音樂亦受現有噪音限制條例規管。他又說，即使餐廳只是播放飲食節目，惟當中內容與商品有關，亦屬叫賣，需要禁止播放。

對於「公眾地方」定義，他解釋工展會由於需要購買門票入場，所以定義上不屬於公眾地方，惟設計場地時，主辦單位應避免參展商的揚聲器影響到周邊公眾地方。他建議，店舖及商販亦可考慮其他方法吸引顧客，例如張貼宣傳海報等，而不應用「鬥大聲」、「鬥嘈」方式，以免造成噪音滋擾，影響市民生活作息。

邵家輝：商戶難對市民逐個介紹商品

批發及零售界立法會議員邵家輝則認為，署方過往5年平均每年30多宗檢控顯示執法力度不足，認為只要持續執法，店舖自然會克制，質疑噪音水平多少才是指標，不可能是靜止社會。他亦關注商舖在店內有揚聲器叫賣，聲音或透過玻璃門傳出街外，又是否受法例規管，而且工展會人數眾多，若不用揚聲器叫賣，商戶不可能對市民逐個介紹商品，他又質疑花市不收錢，是否屬於公眾地方。

邵家輝認為，街邊推廣產品的環境不同於商場環境，如果小商販沒有揚聲器要整日叫賣可能導致聲音勞損，質疑在政府提倡夜經濟情況下，零噪音是背道而馳。

不過立法會環境事務委員會主席葛珮帆就歡迎修例。她指深水埗區有關商戶噪音投訴較多，舉例指返夜班的市民在日間未能休息，劏房隔音差亦影響住戶作息等，認為修例可以多一個執法工具。