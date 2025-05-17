噴射飛航港澳碼頭撞岸邊須緊急維修　周日起多班航班取消(更新)

一艘由澳門返香港的噴射飛航客輪下午3時23分在上環信德中心港澳碼頭泊岸時，懷疑失控撞向岸邊，船頭有一個約2米長坑洞，消息指沒有人受傷，警方正調查意外成因。有船員用帆布覆蓋船頭損毀位置。水警輪、消防及海事處船隻到場協助，大批消防車及救護車戒備，有消防上船檢查。
海事處表示，下午約3時40分接報，指一艘船上載有289名乘客的跨境高速船隻，在港澳碼頭發生輕微碰撞。海事處隨即派員到場跟進，據了解事故中無人受傷。港澳碼頭維持正常運作。事件並無造成溢油情況，將跟進調查。
噴射飛航晚上在社交專頁表示，鑑於船隻緊急維修需要，周日起多班來往澳門及香港航班將要取消。
鑑於船隻緊急維修需要，周日（18/5）起以下航班將作出調整：
航班取消 Cancellation of Sailings:
* 香港<>澳門(氹仔) Hong Kong to Macau (Taipa): 10:15
* 香港>澳門(外港) Hong Kong to Macau (Outer Harbour): 10:45, 16:30
* 澳門(外港)>香港 Macau (Outer Harbour) to Hong Kong: 12:30, 15:00