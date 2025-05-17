噴射飛航港澳碼頭撞岸邊須緊急維修　周日起多班航班取消(更新)

一艘由澳門返香港的噴射飛航客輪在上環信德中心碼頭泊岸時撞向岸邊。(羅庸軒攝)

一艘由澳門返香港的噴射飛航客輪下午3時23分在上環信德中心港澳碼頭泊岸時，懷疑失控撞向岸邊，船頭有一個約2米長坑洞，消息指沒有人受傷，警方正調查意外成因。有船員用帆布覆蓋船頭損毀位置。水警輪、消防及海事處船隻到場協助，大批消防車及救護車戒備，有消防上船檢查。

海事處表示，下午約3時40分接報，指一艘船上載有289名乘客的跨境高速船隻，在港澳碼頭發生輕微碰撞。海事處隨即派員到場跟進，據了解事故中無人受傷。港澳碼頭維持正常運作。事件並無造成溢油情況，將跟進調查。