嚴密布防 劍齒虎出動 多區大塞車

國家主席習近平昨午抵港，所到之處皆有嚴格保安措施，除事先公布灣仔北一帶的封路措施外，車隊所到之處，附近路段、天橋，均會即時加強布防，包括驅趕附近逗留市民；在設置的採訪區，雖已核實記者身份，但亦再派搜查隊人員及警犬即場檢查傳媒器材、隨身物品等。警方亦出動最新服役的內地製裝甲車「劍齒虎」巡邏。因應多區封路，港鐵會展站關閉列車不停站、多個巴士站亦停用、巴士須改道，昨日下班時間，港九多處交通更大擠塞。另外，為配合防疫，政府要求所有出席官員和嘉賓核酸檢測，全國人大常委譚耀宗昨早檢測結果一度「不確定」，無緣與主席合照，中午再檢測結果呈陽性，稱昨已現咳嗽等病徵，祝願習主席訪港行程順利，慶回歸活動舉辦成功。

習近平車隊由警方護送電單車隊及無線電干擾車等護送。車隊駛經多區時，警方即時再擴大一帶封鎖範圍，附近市民不能在巴士站候車。習近平夫人彭麗媛到訪的西九戲曲中心時，除外面有多重水馬、鐵馬及已封路，各出入口再加派警員把守。

各區布防方面，西九龍站、會展、科學園部分車路封閉，圍起水馬，大批警員巡邏戒備，包括有身穿新制服的鐵路應變部隊。習近平車隊沿西隧行駛期間，西隧均有警員在出入口把守，中環林士街停車場內有警員巡邏，一度驅趕在場記者等人士。

裝甲車「劍齒虎」則在會展一帶巡邏，消防危害物質專隊亦有到場；途經的車輛受截停查問。灣仔港鐵站往入境事務大樓、灣仔政府合署及稅務大樓的行人天橋昨仍如常開放，但有警員站崗，進入核心保安區或會展人士須受安檢及核實身份，若非獲准人士一律不准進入。

因應保安行動，昨港九交通局部出現嚴重擠塞，有市民昨午3時許由新界往港島，比平日多出45分鐘。至下班時間，地圖車流顯示多區道路「一片瘀紅」，運輸署昨呼籲市民提早安排行程、駕駛人士改道。昨「430」政府疫情記者會延遲20分鐘開始，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮不回應是否與領導人訪港致塞車有關，僅對延遲致歉。

警方於習近平到訪各處有設置採訪區，記者要登記入內，有搜查隊人員帶同警犬到採訪區檢查傳媒行裝，逐一搜查背囊及器材。在科學園，有女記者身披印有英國國旗雨衣，被警方帶離採訪區查問，雨衣其後被沒收，之後她獲准重返採訪區。