嚴格檢疫趕盛事 憂損國際形象 政商界促盡快入境「0+7」 許樹昌：疫情不反彈可研「0+3」

政商界連日發聲要求港府盡快公布「通關」路線圖，政府前日「鬆口」稱正研究將入境檢疫和醫學監察日數，由「3+4」放寬至「0+7」。有行政會議成員和政府專家顧問昨同建議盡快改為「0+7」，並撤銷海外抵港人士登機前要取得陰性核酸檢測報告的要求。衛生防護中心說，近期每日新冠肺炎輸入個案均平穩維持約150宗，但每日仍有約50人在機場入境後驗出陽性，是否取消有關安排要視乎社區隔離設施容量是否應付到。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨稱，過去一段時間每日輸入個案維持約150宗的穩定水平，佔單日確診約1.5%至2%，當中分別有40%和35%在機場或酒店檢疫期間揪出，第4至7日醫學監察佔約20%。他說，少於5%輸入個案在抵港第8至10日確診，相信與Omicron潛伏期短有關，並形容有關個案大多屬「水尾」或復陽個案。他重申，政府正分析數據和研究放寬至「0+7」，有消息便會盡快公布，形容方向是與國際接軌愈快愈好。

許樹昌認同取消登機前核酸檢測

現時海外旅客登機來港前，需要持有48小時內陰性核酸檢測報告。林健鋒指出，目前在外國做核酸檢測不如本港方便，如英國有郊區地方已沒有核酸檢測站，返港市民要先提前3日到倫敦檢測，變相回港一次便要「3+3+4」，促政府取消有關規定。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦稱，旅客到埗後要在機場檢測及在社區做多次檢測，而他們亦已最少接種兩劑新冠疫苗，認為他們風險不高、認同取消登機前做核酸的要求。

歐家榮回應稱，政府會檢視有關建議和相關數據，包括輸入個案會否隨抵港人士數目一併增加，以及社區隔離設施能否承受等，強調需要全盤考慮。他被問到政策成功堵截多少宗陽性個案抵港時，表示當局不會知悉，僅指每日機場錄得約50至60名旅客個案，估計他們屬新感染或上機前未驗到。