嚴重濫用公屋擬列刑事 最高罰50萬囚1年 分租商用均違法 幫補家計不入罪

政府就打擊濫用公屋再獻新猷。房委會建議修訂《房屋條例》，將嚴重濫用公屋定為刑事罪行，包括分租單位或租戶不居於單位並將其用於商業用途，最高罰款50萬元及監禁一年，惟在家中私人補習或做手工等幫補家計收入行為，將不會視作違法，又稱沒有就修例後收回單位的數目訂下目標。有立法會議員歡迎修例建議，但擔心未有具體列出涵蓋的違例行為，部分居民或有誤會繼而作出更多舉報。

房委會即日起推出最高3,000元的「舉報濫用公屋獎」打擊濫用公屋，不過房委會針對有關情況，現時只有權力中止相關租戶的租約，而無權作出檢控，阻嚇力十分輕微。

房委會資助房屋小組委員會昨開會討論《房屋條例》修訂，房屋署消息指，修訂會把嚴重濫用公屋升級為刑事罪行，包括收取金錢利益後分租公屋單位或容許他人居於單位，而租戶如果未有居於單位兼將之用於商業用途，如出租為民宿或健身房等，同樣被涵蓋在嚴重濫用行為內。 消息又指，若不涉金錢利益如有親戚借住等行為，或只會被視作嚴重違反租約行為，即可被中止租約；長期丟空則不屬嚴重濫用。 參與者均犯刑事罪行 修例後相關刑事罪行將同時適用於租戶、分租戶，以及協助有關行為人士如地產經紀等，房委會相信引入新罪行後，可有效處理透過公屋單位賺錢的個案。房委會資助房屋小組主席黃碧如指，修例通過後嚴重濫用公屋會成為刑事罪行，定罪者會留有案底，因此不想輕易涵蓋大部分行為，舉例說很多街坊平日會在單位進行私人補習或做手作幫補家計，故需要清楚界定涉及的違法行為，以免街坊擔心誤墮法網。

今屆政府自上任以來，已收回約7,000間公屋單位，黃碧如以興建每間公屋需要100萬元推算，收回公屋數目等同節省70億元，相信今次修例有阻嚇作用之餘，亦可鼓勵不需要公屋的人士交還單位，使公屋輪候冊上的市民受惠。她強調，修例並沒有就收回公屋數目訂立關鍵績效指標，「我哋亦都唔係有個KPI話我哋要捉幾多人，先至叫做同我哋作出呢個建議嗰個願望符合。」 建議授權人員可檢查個人身份 房委會同時建議，授權人員如有合理理由相信某人違反《房屋條例》時，可以檢查其個人身份，拒絕提供資料者即屬違法，可判罰款1萬元和監禁6個月；同時提出把虛假陳述或拒絕提供資料的檢控時效，延長至犯罪後6年內或發現罪行後1年。房委會爭取4月初把修例建議提交到立法會首讀及二讀，並在本立法年度通過，期望明年生效，強調條例不設追溯期和緩衝期。

梁文廣促制訂

行政指引助前線執法 立法會議員、房委會資助房屋小組委員梁文廣歡迎修例建議，惟留意到未列明實際濫用公屋行為，擔心或會令部分居民對濫用行為有誤會，變相鼓勵更多舉報，對屋邨管理造成壓力。他建議日後可制訂行政指引供前線執法時參考，遇到個別複雜個案時亦可轉介予管理層，決定是否要作深入調查，避免使用過多調查資源，亦不會影響屋邨人情味及鄰里關係。他又說，房協亦管理逾3萬個出租公屋單位，建議政府稍後應與房協探討如何加強打擊濫用房協公屋行為，包括研究把房協公屋納入《房屋條例》的可行性。