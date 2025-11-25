四中全會宣講會 李家超：十五五規劃為香港發展作重要部署 周霽：迎拼經濟惠民生最好時期

特區政府在政府總部舉行「中共二十屆四中全會精神」宣講會，兩名中央宣講團成員侯建國及祝衛東擔任主講。港區人大代表、政協委員、工商界、專業界和青年等社會各界代表獲邀出席。行政長官李家超致辭時表示，中央宣講團成員來港，宣講四中全會精神，充分體現中央對香港的高度重視，殷切關懷。他指出，四中全會意義重大，是國家十四五規劃圓滿收官、十五五規劃謀篇佈局的關鍵節點，審議通過十五五規劃建議。
為香港描繪更加美好的未來
他提到回顧十四五時期，儘管國際環境複雜多變，受疫情衝擊，國家仍然取得舉世矚目的重大成就，在經濟實力、科技實力和綜合國力上，都躍上新台階。在中央領導和支持下，在特區政府和市民共同努力下，各項社會事業不斷進步，香港國際金融中心地位穩居全球第三，全球競爭力上升至世界第三，人才競爭力上升至世界第四，安全城市排名位列世界第七。李家超強調，十五五規劃建議為國家未來五年發展做出頂層設計和戰略規劃，提出了經濟社會發展的主要目標以及重點任務，也為支持香港發展做出重要部署，為香港描繪更加美好的未來。
他說建議指出，堅定不移、貫徹「一國兩制」、港人治港，高度自治方針，落實愛國者治港原則，促進香港長期繁榮穩定，支持香港更好融入和服務國家發展大局，發揮香港背靠祖國，聯通世界獨特優勢和作用，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持建設國際創新科技中心，打造國際高端人才集聚高地，為香港未來五年的發展指明了清晰路向。
周霽：香港迎來拼經濟謀發展搞建設惠民生最好時期
港澳辦副主任、中聯辦主任周霽致辭表示，十五五時期是國家基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，全會就國家未來發展作出頂層設計和戰略擘畫，也為香港經濟社會發展提供清晰指引，全會通過的十五五規劃建議，包含對香港發展的重視和期盼。周霽表示，欣喜看到這段時間以來，特區政府和社會各界積極行動，舉辦豐富多彩的學習宣講活動，主流媒體持續報道解讀，社交平台話題保持熱度，學習宣傳貫徹全會精神熱潮一浪接著一浪。
他表示，這次宣講團來港，將為大家更深入學習理解貫徹落實全會精神帶來權威解讀，相信大家一定能從國家發展成就中更加堅定必勝信心；從形勢任務中更好認清機遇前景；從十五五規劃建設中更準確把握發展方向，鞏固好香港經濟社會發展的良好態勢。周霽相信，大家一定會積極響應行政長官和特區政府號召，主動依法履行好公民權利，為自己、香港和未來投出神聖一票，以優質民主提升特區依法治理效能，實現香港更好發展，特別是發揮好「一國兩制」制度優勢和內聯外通，久久為功，推動大灣區建設，進一步健全完善合作交流機制，加強科創合作和基礎設施硬聯通，規則機制軟聯通，灣區居民心聯通，有效提升市場一體化水平，與廣東、澳門攜手加快建設富有活力和國際競爭力的一流灣區和世界級的城市群。
他提到十四五以來，香港迎來了拼經濟、謀發展、搞建設、惠民生的最好時期，國際社會紛紛看好香港當前發展和未來前景，大家以真金白銀為本港未來投下信任票。
原文刊登於 香港電台