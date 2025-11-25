四中全會宣講會 李家超：十五五規劃為香港發展作重要部署 周霽：迎拼經濟惠民生最好時期

特區政府在政府總部舉行「中共二十屆四中全會精神」宣講會，兩名中央宣講團成員侯建國及祝衛東擔任主講。港區人大代表、政協委員、工商界、專業界和青年等社會各界代表獲邀出席。行政長官李家超致辭時表示，中央宣講團成員來港，宣講四中全會精神，充分體現中央對香港的高度重視，殷切關懷。他指出，四中全會意義重大，是國家十四五規劃圓滿收官、十五五規劃謀篇佈局的關鍵節點，審議通過十五五規劃建議。

為香港描繪更加美好的未來

他提到回顧十四五時期，儘管國際環境複雜多變，受疫情衝擊，國家仍然取得舉世矚目的重大成就，在經濟實力、科技實力和綜合國力上，都躍上新台階。在中央領導和支持下，在特區政府和市民共同努力下，各項社會事業不斷進步，香港國際金融中心地位穩居全球第三，全球競爭力上升至世界第三，人才競爭力上升至世界第四，安全城市排名位列世界第七。李家超強調，十五五規劃建議為國家未來五年發展做出頂層設計和戰略規劃，提出了經濟社會發展的主要目標以及重點任務，也為支持香港發展做出重要部署，為香港描繪更加美好的未來。