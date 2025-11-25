四中全會精神宣講會一連兩日舉行 李家超：須深入理解領會

特區政府舉行首場中共二十屆四中全會精神宣講會，由中央宣講團成員侯建國和祝衛東來港宣講，約有500人出席。特首李家超表示，從「十五五」規劃可見香港在國家整體發展戰略中的定位更明確，認為必須深入理解和領會四中全會精神，並將之融匯貫通在日常事務。 中共二十屆四中全會審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，為國家未來5年發展指明方向。特區政府昨舉行首場中共二十屆四中全會精神宣講會，由中央宣講團成員中國科學院院長、黨組書記侯建國，以及中央財經委員會辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任祝衛東主講，約500名政府官員、行政會議成員、立法會議員、重要法定機構負責人等出席。

周霽：體現中央政府高度重視 中聯辦主任周霽致辭稱，中央宣講團來港首場宣講會面向特區管治團隊，充分體現中央政府對特首和管治團隊的高度重視、對香港同胞的深情牽掛、對香港發展的大力支持，相信通過此次宣講定能從形勢任務中更好認清機遇前景、從「十五五」規劃建議中更準把握發展方向。 侯建國分領域介紹「十五五」時期對推進中國式現代化具有重大牽引、驅動、支撐作用的戰略任務和重大舉措，祝衛東則重點闡述「十五五」時期要著力實現高質量發展取得顯著成效、進一步全面深化改革取得新突破等，指出「十五五」規劃將為香港注入強勁發展動能。

李家超出席宣講會後表示，「十五五」規劃建議關乎國家發展宏圖，與香港息息相關，必須深入理解和領會四中全會精神，掌握國家未來發展方向和香港的機遇。他指，「十五五」規劃建議關於港澳的部分，可見香港在國家整體發展戰略中的定位更明確，因此要理解其重要性和對未來發展的意義，進一步發揮香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，在推動自身發展和與內地高度融合發展的進程中，持續鞏固及提升自身優勢，以香港所長服務國家所需。

今次「十五五」規劃建議更明確表示「支持港澳更好融入和服務國家發展大局」、指明要「鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港建設國際創新科技中心」，李家超說有關建議與港府施政方向一致，除此之外港府對於香港在各個優先領域，例如作為中外文化交流中心、作為區域樞紐，以及在法律方面，尤其是普通法一向發揮的力量，以及知識產權方面，港府都做了大量工作，形容這些都與香港整體發展息息相關。 李家超認為，必須將四中全會精神融匯貫通在日常事務中，他已要求特區政府官員深刻學習四中全會精神，融匯貫通落實在日常工作中。港府今早會舉辦第二場宣講會，同樣由侯建國和祝衛東主講，港台和政府網站將全程直播，李家超呼籲市民踴躍收看，以更理解和認識四中全會重要精神。

宣講團到北都調研交流 另外，侯建國和祝衛東在宣講會後前往北部都會區調研交流，他們先到訪北都首個進入建造階段的新發展區古洞北，了解北都規劃及建設情況，之後轉到河套深港科技創新合作區香港園區，參觀濕實驗室設施、人才公寓，以及與已進駐園區的創科企業交流等。中央宣講團成員希望本港可把握「十五五」規劃，編製實施重大機遇，發揮香港「背靠祖國、聯通世界」獨特優勢和重要作用，加快北都開發建設、加速推進香港打造國際創新科技中心，更好融入和服務國家發展大局。