四中全會｜李家超與團隊開學習會：貫徹四中精神是重大政治任務

李家超（中）說，學習好貫徹好四中全會精神是重大的政治任務。（李家超社交網站）

行政長官李家超與團隊舉行會議，學習貫徹中共二十屆四中全會精神。

李家超在社交網頁表示，他於會上表示國家主席習近平在全會上所作的工作報告和重要講話，深刻總結了二十屆三中全會以來國家各項事業取得的新進展新成就，為貫徹落實全會精神、做好各方面工作提出了明確要求。

李家超指出，在中央大力支持和本屆特區政府及市民的不斷努力下，香港在「十四五」時期經濟民生持續改善，多個國際社會評級都拾級而上，包括歷史性完成《基本法》第23條本地立法，全面落實「愛國者治港」原則，完善立法會、區議會選舉制度。