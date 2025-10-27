四中全會｜李家超與團隊開學習會：貫徹四中精神是重大政治任務

行政長官李家超與團隊舉行會議，學習貫徹中共二十屆四中全會精神。
李家超在社交網頁表示，他於會上表示國家主席習近平在全會上所作的工作報告和重要講話，深刻總結了二十屆三中全會以來國家各項事業取得的新進展新成就，為貫徹落實全會精神、做好各方面工作提出了明確要求。
李家超指出，在中央大力支持和本屆特區政府及市民的不斷努力下，香港在「十四五」時期經濟民生持續改善，多個國際社會評級都拾級而上，包括歷史性完成《基本法》第23條本地立法，全面落實「愛國者治港」原則，完善立法會、區議會選舉制度。
他表示，在加快融入國家發展大局、鞏固和提升香港的競爭優勢、提升和鞏固國際金融中心地位、打造香港成為國際航空樞紐及國際創科中心、建設亞太區國際法律及爭議解決服務中心和中外文化藝術交流中心等各方面都取得長足進展。
李家超說，「十五五」時期對國家以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業十分關鍵，也正值「一國兩制」實踐邁入新階段、香港加快實現「由治及興」的重要時期，學習好貫徹好二十屆四中全會精神，是當前和今後一個時期重大的政治任務。
找準優勢定位 積極識變應變求變
他指出，面對發展環境深刻複雜變化，戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多，香港必須學習好和貫徹好二十屆四中全會精神，在國家發展藍圖中找準優勢定位，積極識變應變求變，凝聚力量、開拓進取、奮發作為，在國家「十五五」時期繼續發揮好香港在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，開創香港經濟社會長期繁榮穩定的美好明天。
