四分一人身心靈健康低於平均水平 新生會︰做自己喜歡的活動

譚贛蘭(左)認為，指數目標是提醒市民留意自己身心靈健康。梁永亮(右)呼籲市民到330健康指數評估網站進行測試。(李朗僑攝)

近年社會開始關注精神健康，但健康的精神狀態又如何界定？新生精神康復會與中大心理系教授合作研發出「330健康指數」，指數涵蓋身、心、靈等範疇，市民完成20條問題後即可得知自身狀況。新生會早前亦透過相關問題研究港人身心靈狀況，發現四分一受訪社區人士的整全身心靈健康指數只有65分或以下，即低於平均水平。新生會籲應抽空做自己喜歡的活動。

330健康指數是取身(3)、心(3)和靈(0)其音而成，研究團隊整合20條能代表身心靈健康指標的題目，綜合分析出市民心靈健康，並將得分劃分為三級：79分或以上(整全身心靈健康)、66至78分(平均水平)、65分或以下(低於平均)。

合作研究指數的香港中文大學心理學系教授梁永亮指出，330健康指數原設有過百條題目，但研究團隊認為香港人生活忙碌，難以抽空完成過多題目，因此經研究後抽取20條能代表身心靈健康指標的題目。

