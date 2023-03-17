四分一人身心靈健康低於平均水平 新生會︰做自己喜歡的活動

近年社會開始關注精神健康，但健康的精神狀態又如何界定？新生精神康復會與中大心理系教授合作研發出「330健康指數」，指數涵蓋身、心、靈等範疇，市民完成20條問題後即可得知自身狀況。新生會早前亦透過相關問題研究港人身心靈狀況，發現四分一受訪社區人士的整全身心靈健康指數只有65分或以下，即低於平均水平。新生會籲應抽空做自己喜歡的活動。
330健康指數是取身(3)、心(3)和靈(0)其音而成，研究團隊整合20條能代表身心靈健康指標的題目，綜合分析出市民心靈健康，並將得分劃分為三級：79分或以上(整全身心靈健康)、66至78分(平均水平)、65分或以下(低於平均)。
合作研究指數的香港中文大學心理學系教授梁永亮指出，330健康指數原設有過百條題目，但研究團隊認為香港人生活忙碌，難以抽空完成過多題目，因此經研究後抽取20條能代表身心靈健康指標的題目。
如做「快測」了解身心靈健康
他又提到，現時坊間問卷大多著重檢測精神病病徵，而非身心靈健康狀態，期望問卷能像做「快測」般協助市民了解自身狀況。梁永亮強調，指數現時處於推出初期，「所有研究都會有漏洞」，呼籲市民到330健康指數評估網站做測試，讓研究團隊取得更多數據後，或再就問卷作調整。
新生精神康復會執行委員會主席譚贛蘭表示，指數不但能夠用作測量市民身心靈狀況，亦可以檢視精神健康服務的成效。她又認為，指數的目標是提醒市民留意自己身心靈健康，「唔係話你(市民)只有30分就一定要做啲野」。
建議生活安排小休息
另外，新生會今年1月按統計處公布的性別、年齡及教育程度作分層抽樣，於社區收回1,020份有效問卷，發現四分一受訪社區人士的整全身心靈健康量表只有65分或以下，即低於平均水平。
譚贛蘭建議，可嘗試為生活安排「330小休息」，即無論生活多忙碌，都得安排少許時間做自己喜歡的活動。
市民在「330健康指數」評估網站完成測試後，除了得悉自身身心靈狀況外，亦能得到由新生會提供的提升身心靈健康建議。評估網站：https://wellbeingindex.dayday330.hk