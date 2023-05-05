四分三樓盤物管 與發展商有關 消委會倡業主積極參與 遏管理費增幅

大部分業主每月都要為單位繳交管理費，但對管理費如何釐定、管理費是否用得其所未必了解。消委會研究發現，受訪業主每月管理費平均每月1,108元、每方呎2.7元，佔受訪家庭收入的7.4%。消委會又抽查249個物業發展項目，發現有75%項目的管理公司與發展商有關連，或會有潛在利益衝突。有5個項目的住宅單位業權總數佔整個項目不足一半，即是全部住宅業主同意也無法撤換管理公司。消委會建議增加物管信息透明，並鼓勵業主積極參與物管事宜。

消委會早前抽樣調查414個物業的1,103個業主、96個業主組織和22家物管公司，並檢視249份公契、50份售樓書和分析30個新樓銷售資料，發現受訪業主每月管理費介乎200至3,700元，平均每月1,108元、每方呎2.7元，佔受訪家庭收入的7.4%。消委會估計，隨著樓宇老化，預計管理費會持續上升。

逾97%業主不願入組織參與物管

調查同時發現，物管公司認為自己在大部分表現滿意度達71.4%至100%，惟業主和業主組織則認為僅達43.7%至65.9%。調查中逾97%受訪業主都以「沒時間」、「沒興趣」、「年紀太大」等理由，不願加入業主組織。但消委會發現，若業主不積極參與，管理費平均加幅為11.3%；積極參與則可令加幅降至9.5%。

另外，消委會亦抽查了249個物業項目，涉及85間管理公司，發現當中75%項目的公契經理人，即公契訂明的首個管理公司，與發展商有關連，當中可能引起潛在利益衝突。其中有5個商住項目所有住宅單位業權份數加起來，佔總業權份數不夠一半，最低比例更只佔14%，即使所有住宅業主同意，都無法解僱表現不理想的管理公司。