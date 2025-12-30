四十年尋覓未放棄 76歲長姐盼與胞弟團圓

40年未見，親情卻從未淡忘。76歲的易連英至今仍深切掛念失聯近40載的胞弟易耀明，盼望在歲末年初的團圓時節，尋回失散多年的至親，同時可完成父母骨灰合葬的心願，讓一家人重拾久違的溫暖。 易連英是家中長女，童年時與母親及3名弟弟同住於彌敦道400多號附近。她與排行第三的弟弟易耀明感情最深。雖然相隔數十年，她回憶起往事仍歷歷在目，形容易耀明天資聰穎，初中輟學後憑一雙巧手踏入時裝與化妝界，曾為來港表演的泰國歌舞團成員化妝，亦將有設計時裝售予店舖；更在她出嫁時偷偷為她縫製婚紗，令她感動不已。

易連英憶述，二人最後一次見面是在1986至1987年間沙田的住所。當時，易耀明以女性打扮，並透露已完成性別確認手術，與友人同住深水埗。其後因多次搬屋及更換電話，姊弟倆徹底失聯。 多年來，易連英從未放棄尋找胞弟，她形容，即使生活艱辛，仍會在假日獨自前往深水埗尋訪，只為抓住一絲重逢的可能，可惜總是緣慳一面。 盼完成父母骨灰合葬 悠悠歲月，易連英除想再見弟弟一面外，亦希望藉此完成父母骨灰合葬心願。她解釋，母親謝芷馨於1984年在祖堯邨離世，當年安排由易耀明處理，依法須由當年辦理手續的家屬參與，這更添尋人迫切。