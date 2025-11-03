四城同步傳遞全運火炬 香港站聖火坐渡輪乘開篷巴

萬眾期待的第15屆全國運動會下周日(11月9日)正式開幕，而昨日廣州、深圳、香港和澳門四地同步舉行火炬傳遞，為十五運會揭開序幕。四地各有50名火炬手參與，並出動無人駕駛汽車、人形機器人、乘搭天星小輪等展現當地特色的方式運送火種。香港站路線全長約10公里，橫跨港島和九龍多區，沿途都有市民遊客支持打氣，不少人表示，很高興能把握機會見證火炬傳遞的時刻；有香港火炬手表示，能肩負起傳遞任務，感覺光榮和意義重大。攝影：鍾式明、吳康琦

第15屆全國運動會將於本月9日開幕，而火炬傳遞則在昨日於在香港、澳門、廣州、深圳四市同步舉行；四地火炬傳遞在深圳率先起步。至於香港、廣州及澳門的火炬傳遞則於昨早9時半起步。傳遞儀式結束後，四地的火種都送到廣州舉行融火儀式，並於下周日全運會開幕式在場館燃點主火炬。 香港站傳遞路線全長約10公里，分5段，由文體旅局長羅淑佩點燃火種盆，並由署理行政長官陳國基取火傳遞予第一棒的「乒球一哥」港隊男子乒乓球代表黃鎮廷，開啟香港站傳遞。1.8公斤重的火炬由政府總部起步，途經中西區海濱長廊、灣仔臨時海濱花園、金紫荊廣場；同時被帶上渡輪橫渡維港，並於梳士巴利道轉乘開篷巴士至啟德體育園巴士站。50位火炬手最後齊集終點啟德體育園，由最後一棒火炬手點燃火盆並舉行收火儀式。



陳國基：火炬所到之處展示香港非凡魅力 陳國基表示，很高興見證這個屬於粵港澳三地的歷史時刻，香港火炬傳遞的路線就好似一次城市巡遊，由維港到啟德體育園，火炬所到之處都會向全世界展示香港作為國際都會及盛事之都的非凡魅力。他呼籲市民踴躍購票入場，為所有運動員打氣，形容觀眾在現場的支持，是對運動員最大鼓勵，亦是本屆全運會圓滿成功的重要後盾。 首棒黃鎮廷 尾棒佘繕妡同感榮幸 香港站的50名火炬手約半數為現役及退役運動員和體育界人士，既有香港唯一在乒乓球三大賽事奪得單打獎牌的黃鎮廷、奧運五朝元老「香港美人魚」歐鎧淳、國家女子劍擊隊名將孫一文，以及港協暨奧委會會長霍震霆等。政商界代表方面，則包括身兼行政會議成員、立法會議員的馬會主席廖長江、恒地主席李家誠、新地執董郭基煇、信和集團主席黃永光、周大福珠寶集團副主席鄭志雯、港鐵行政總裁金澤培，亦有多位企業代表及來自不同界別的香港青年代表等。 負責第一棒的黃鎮廷及尾棒的「重劍一姐」佘繕妡均第一次參加火炬傳遞，他們在活動後表示感到榮幸。黃鎮廷說：「我沒想過自己能做第一棒，最想做到是盡量『開個頭』開得好一點，起一個好的帶頭作用。」而佘繕妡亦指很榮幸能做火炬手，還要負責最後一棒，又稱「對我來說，意義非常大，因為火有很大的象徵意義，代表著力量及希望，很像我們運動員追夢一樣。」希望所有運動員和市民，都享受他們追夢的過程。

