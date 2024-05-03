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2024-05-03 15:37:50

四度與未成年親妹性交　男侍應認亂倫罪候判

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一名男侍應四度與未年成親妹交歡，他在高院承認亂倫罪。(資料圖片)

一名男侍應四度與未年成親妹交歡，他在高院承認亂倫罪。(資料圖片)

一名24歲男侍應與女友分手後，為了「佔便宜」，四度在家中擁抱未滿16歲的親妹時與其發生性行為，過程中沒有戴避孕套，其後2人因爭執而停止。涉事兄弟其後被捕，被起訴強姦、亂倫和企圖強姦等12罪。被告今(3日)於高等法院承認其中4項亂倫罪，餘下8罪則獲法庭存檔。案件押後至下周一(6)判刑，期間被告還押看管辯方求情時形容兩兄妹的關係「親密到過咗火」，被告對犯案感後悔。

求情指兩兄妹關係「親密到過咗火」

現年29歲被告，代號為T.T.C.，畢業後從內地移民香港，與母妹同住在小西灣某單，父親就在2017年中離世。案發在2017年至2019年間，當時被告親妹，即事主X年約14歲至15歲。

案情指，在案發期間的某天，當時年約24歲的被告與年約14歲妹妹單獨在家中沙發上看電影，由於2人靠得較近，被告聲稱有性慾及有反應，為了「佔便宜」，便靠近親妹，先擁抱她，再拉起上衣，再嘗試將性器官插入陰道不果，之後在親妹配合下，兩人交歡，為時約10至30分鐘，期間被告無使用避孕套或射精，事後2人若無其事各自返回床上。

201911月至12月期間，被告和女友分手，在家中靠近X看手機短片時，要求親妹將腳貼近，期間事主X曾替被告手淫，之後兩人交歡，維持約30小時，其後日後，兩人發生兩次性行為，過程與之前相若，都沒有使用避孕套或射精，直到兩人爭執，從此沒有交歡。被告在2021年12月20日晚上於小西灣廣場被捕警誡下承認和X發生性關係，並在錄影會面供述事發經過。

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