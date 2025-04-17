四成人退休須供養父母或子女 36%支出用於支持家人

香港的平均壽命是全球最高之一，生活成本持續上漲，退休時面對挑戰不小，特別須供養父母及年輕子女的「夾心世代」。有調查發現，四成受訪者表示退休後須承擔父母或子女的財政需要。「夾心世代」平均需要將36%的開支用在支持家人。考慮各種因素，36%受訪者選擇到香港及澳門以外退休，當中65%選擇到大灣區城市，但同時對於醫療保健方面存在疑慮。

所謂「夾心世代」是指須負責供養年邁父母或年輕子女、或同時肩負長幼兩代經濟責任的角色。滙豐保險委託獨立市場研究機構訪問了1,003位年齡介乎40至70歲的香港及澳門準退休及退休人士，在這群「夾心世代」中，93%憂家庭經濟責任會影響其退休計劃。