四成僱主料未來3個月增聘員工 通訊媒體業人手需求最樂觀

經濟復蘇不似如期，有人力資源服務公司調查發現，四成本地僱主預計未來3個月會增加人手。負責調查公司指，本港就業前景保持正面，但受外圍息口環境及國際地緣政治衝突影響，經濟增長放緩，僱主招聘意欲變得較保守。
ManpowerGroup2024年第二季「就業展望調查」在全球訪問42個國家和地區，共40,385名僱主，香港則訪問了525名僱主。40%香港僱主預算未來3個月將增加人手，25%會縮減人手；34%表示未有計劃調整員工數目。經季節性調整的數據顯示，來季就業展望指數為+15%，比全球指數低7個百分點。
推動盛事經濟
消費品及服務業人手需求大
以行業分類，通訊媒體業人手需求展望最樂觀，就業展望為+60%。調查機構指，短視頻和直播等新興媒體將繼續保持快速增長，加上與人工智能(AI)在媒體創作上得到廣泛應用有關，企業需要更多相關人才。消費品及服務業亦錄得+20%，機構解釋，業界推動及響應盛事經濟，能吸引旅客到訪消費及刺激本土消費，加上盛事活動的舉辦需要大量的服務人員籌備及維持活動，旅客上升亦能帶動消費。預期盛事將繼續刺激消費品及服務，需增聘人手以應付需求。
但工業與原料業錄得就業展望指數為零。調查機構指，勞動力、原材料和能源成本上升，工業與原料業出現產業轉移。將生產基地轉移到勞動力成本較低的地區，以減少勞動力成本，令本地招聘率下降。