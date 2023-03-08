四成受訪低收入青年自認貧窮 團體推算最低時薪應達71.6元

香港百物騰貴生活開支高昂，工資卻未必能追上通貨膨脹。有調查發現，四成受訪低收入青年自認貧窮；絕大部分全職工作的受訪青年認為工資太低，待遇與工作不相稱，亦認為最低工資調整幅度太低，自己無法受惠。研究團隊指，受訪青年要滿足現時的生活開支水平，時薪應該要達到71.6元，並建議當局應檢討最低工資政策定位及改為一年一檢，並重啟標準工時立法程序，訂明標準工時為每周40小時。

嶺南大學研究團隊與文化研究及發展中心合作，於去年5至12月，先後進行兩輪深度訪談，合共訪問67名18至29歲、收入低於2萬元的青年。當中20人月入介乎2,500至1萬元，部分為兼職人士。按研究團隊掌握的數據，全職非學生受訪者(55人)平均收入為1.43萬元，絕大部分人覺自己工時長、部分行業長期低薪，比不上任職其他行業的同輩而感不滿。調查亦發現，絕大部分受訪者有儲蓄習慣，但大多不是以結婚及置業作目標，而是應付失業、自己和家人突發醫療等無法預計的開支。

研究團隊又以問卷形式研究青少年生活開支，收到約400個回覆(受訪者平均年齡22.3歲)。撇除教育開支及應急儲備，青年平均每月支出約1.49萬元，當中6,840元用於膳食，其他開支約4,530元，包括約預留1,019元作娛樂支出。團隊指，若以一個月工作26日、一天8小時推算，受訪青年要滿足現時的生活開支水平，時薪應該要達到71.6元，與5月1日實施的最低工資水平(時薪40元)仍然相差甚遠。受訪青年認為40元最低工資與市場脫節，認為最低工資水平要吃得起「一餐飯」才合理。