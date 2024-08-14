四成四基層為省錢挨餓 77%挑選食物先睇價格

不同國際研究發現，香港生活成本位居世界前端，一般市民已須「左慳右慳」，基層感受更深。有調查發現，四成六受訪者無法每日從食物中攝取足夠的營養，四成四人為了節省開支而挨餓。調查團體建議政府加強對基層獲取營養食物的能力，為弱勢群體提供營養援助及膳食計劃。 慈善環保團體「食德好」7月訪問509人，對象為葵青及深水埗區基層。調查顯示，有六成受訪者表示對「糧食安全」概念不太了解，而「糧食安全」除了指食物供應是否充足、穩定，亦包含獲取食物的資源、營養是否足夠。

與「營養金字塔」比對，46.2%受訪者無法每日從食物中攝取足夠的營養，例如偏向食菜，主要原因是其他食品價格過高(40%)、缺乏相關的營養知識(28.5%)及不符個人口味(23.8%)。

選擇食物方面，77%人表示最首要考慮價格因素，60%亦會考慮食物營養，只有32%會考慮食物的可持續性和環境友好性。32.8%人在過去6個月中因經濟困難而減少用餐，更有44%人為了節省開支而挨餓。46.2%希望政府能提供基層基本營養食物支援，其次為強化穩定食物供應和價格(41.3%)以及資助食物回收再分配，減少浪費(40.1%)。

醫護行者創辦人范寧表示，基層營養不足，長遠亦造成社會問題，進食足夠綠色健康食物很重要，少吃水果蔬菜和不做運動，將增心血管疾病和癌症風險。他籲社會各界互相協作，助低收入、長工時基層有同等機會獲得有營養的食物，繼而預防疾病，強調「健康是公平的」。 「食德好」項目經理盧珏珊指出，許多基層家庭為節省支出，選擇營養價值較低的食品，造成飲食不均衡及營養不足。她建議政府加強對基層獲取營養食物的能力，為弱勢群體提供營養援助及膳食計劃。同時，加強糧食安全網，如支援食物回收，促進資源利用，有效分配給基層。

她指團體一直定期回收食物，亦舉辦各類工作坊，包括「賽馬會食德好工房」和「幸福の電飯煲」，教育基層烹調平價營養食物，加強市民對食物的營養知識。