四成家長屬忽視冷漠型 促增家長同理心培訓 子職角色教育

父母管教孩子是一門學問，有調查發現，兩岸四地中，香港青少年與家長的親子關係相對較廣州和台灣差，衝突程度亦是四地中最高；逾四成香港受訪者父母的管教類型屬於「忽視冷漠型」(低反應、低要求)。負責調查團體香港中華基督教青年會(YMCA)指，父母的溝通、管教和同理心對親子關係同樣重要，建議應增加父母同理心技巧培訓、子職角色的教育，以及促進家長和學校之間的合作和溝通。

調查於去年6至12月透過問卷調查訪問合共5,564位來自廣州、香港、澳門和台灣四地的小五至中六學生，當中香港有2,144名受訪者。四地調查各由當地相關團體負責，香港則由香港中華基督教青年會負責。

調查選取「信任」和「親近感」兩種親子關係模式評估父母與子女的相處關係，5分最高，分數愈高代為關係愈好。結果顯示，香港青少年的親子關係低於四地的平均總分(3.74分)、位列第三(3.64分)，當中信任(3.61分)與親近感(3.57分)同列第三。

與家人的衝突程度(分數愈高衝突愈多)，香港的分數達2.5分，比澳門(2.43分)、台灣(2.35分)和廣州(2.11分)高，在統計學上有顯著差異。

在父母的管教類型方面，調查以「反應」(溝通、陪伴、讚美和獎勵等正向行為)與「要求」(對子女的規範和約束)作判斷，結果顯示，42.7%受訪青少年父母的管教類型屬於「忽視冷漠型(高反應、高要求)」，其次為「開明權威型(高反應、高要求)」(23%)、「寬鬆放任型(高反應、低要求)」(22.3%)及「專制權威型(低反應、高要求)」(11.9%)。香港父母對子女的正面回應(2.93分)與規範要求(3.01分)均比廣州及台灣少，僅多於澳門。

調查將受訪者的子職角色(子女對父母所應擔負的角色責任及所應有的行為表現)分為四類，香港青少年較高分的子職角色為「獨立自治型(如為自己的各項行為負起責任)」(2.93分)及「體恤尊重型(如了解並體會家長的辛勞付出)」(2.91分)，其後則為「聯繫溝通型(如主動告知家長自己在學校的學習狀況)」(2.69分)及「反哺回饋型(如協助家長解決生活上遭遇的困難)」(2.64分)。

親子關係愈好衝突愈少

YMCA研究主任何新滿指，整體數據顯示父母對子女愈多正面回饋和溝通、愈多作出管教規範，親子關係就愈好，衝突亦愈少。反映溝通與管教兩種教養模式對良好的親子關係皆重要，可能缺一不可。在一段良好的親子關係，父母和子女的角色同樣重要，父母要多聆聽子女心聲、多陪伴子女的同時，亦需要讓子女學習體諒和關心父母每天可能會面對不同的壓力，以便建立一個良好並且持久的親子關係。

YMCA亦建議可以增加香港針對父母的同理心培訓。學校可以教導青少年為人子女在家庭生活之中應盡的責任，例如配合父母教導、關心與支持父母、維持家庭氣氛和諧等。