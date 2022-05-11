四級大火｜迷你倉大火兩消防殉職 死因庭裁定死於不幸

2016年時昌迷你倉四級火，兩名消防員殉職，死因庭昨裁定兩人死於不幸；又指高級消防隊長張耀升(30歲)聽到上司說需要人手，主動請纓入火場，體現消防員的英勇精神，行為令人欽佩；消防隊目許志傑(37歲)協助隊員破門滅火、並無退縮，充分展示擔當精神。

死因裁判官黃偉權指，兩名死者作為消防員入場進行滅火及救火工作，以保護財物生命，符合合法要求進入，但有節外生枝的情況，故終裁定兩名死者死於不幸。

黃官指，事件顯示前線長官間缺乏有效資訊交流，對火場結構了解不一，建議消防處要求所有在三級火或以上火警現場擔任總指揮的長官，需要恆常修讀火場管理及督導課程。對於證供指，張耀升持舊款對講機入火場，遇險後無法即時求救，以及張獲救並送上救護車後，消防處才啟動俗稱為「Mayday」的緊急應變程序，黃官指，消防處應全面檢討內部信息傳遞機制，減低溝通混亂。另外黃官建議屋宇署積極考慮以發牌制度，規管迷你倉；而勞工處亦應規定迷你倉員工及管理階層必須完成修讀防火課程。

消防處指，對死因庭提出的一系列建議，會仔細研究，避免同類事件再度發生，並再次對兩位英勇殉職屬員的家屬致以深切慰問。針對這宗火警事故，消防處已成立跨部門火警調查專案組，其後調查組提出的建議，處方已落實多項改善措施，包括優化呼吸器行動程序。另外，消防處聯同相關部門自16年6月底起，加強對全港迷你倉的巡查及執法工作。

事發於2016年6月21日，九龍灣淘大工業村的時昌迷你倉起火，大火焚燒4日半才救熄，死因庭早前開庭研訊，歷時經過65日研訊日，多名證人供詞揭示迷你倉內部間隔複雜，火勢短時間內急速蔓延，消防救火策略、救援程序等亦被指出錯。