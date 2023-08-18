回復至疫情前低位 最新失業率2.8%

本港最新失業率持續回落。統計處公布，5至7月失業率2.8%，較上一次微跌0.1個百分點，回復至2019年6月低位；就業不足率不變，維持於1.1%的水平。有11.17萬人失業，減少約1,900人，總就業人數增加約19,200人，達370.8萬人。勞福局料勞工市場在未來數月應會進一步改善。

大多數主要經濟行業的失業率均下跌，其中餐飲服務活動業、運輸業、資訊及通訊業，以及地產業有相對明顯的跌幅。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業，合計的失業率較上一次下跌0.3個百分點至3.7%。零售業和住宿服務業的失業率均減0.2個百分點，分別至3.3%及2.8%，餐飲服務活動業的失業率下跌0.5個百分點至4.3%。

勞工及福利局長孫玉菡說，勞工市場繼續改善，展望將來，隨着經濟復甦，勞工市場在未來數月應會進一步改善。勞工處將於8月22及23日在旺角麥花臣場館舉辦「共創多元文化工作間招聘會」，有超過45個僱主參與，提供大量職位空缺。

失業率回落至低位，領取綜援個案亦下降。社署公布7月份領取綜援為20.36萬宗，較6月份跌484宗，按月跌幅0.2%。就個案類別分析，低收入類別個案的按月跌幅為2.2%，有1,723宗。失業類別個案下跌0.5%，有17,670宗。單親類別個案下跌0.4%，有21,627宗。