回應夏寶龍四點希望　李家超：帶領政府工商界落實中央要求

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍昨日在澳門與工商界人士座談，對港澳工商界和企業家提出四點希望。行政長官李家超回應說，會帶領特區政府、工商界和企業家以更高的政治站位、更強的擔當精神，全面貫徹落實中央的要求。
李家超：社會各界必須主動識變應變求變
李家超在社交平台說，政府和社會各界，包括工商界和企業家，都要心中有祖國，堅定維護國家安全，堅守國家利益底線，應對地緣政治挑戰時清晰傳遞國家和特區立場，團結一致愛國護港、發揚鬥爭精神。
他說，社會各界必須主動識變應變求變，積極對接國家發展戰略，發揮香港內聯外通的優勢，並因地制宜發展新質生產力，打開發展新天地。政府會加快發展國際創新科技中心建設，進一步鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位，積極打造國際高端人才集聚高地，以創新思維結合市場力量，推進北部都會區和河套深港科技創新合作區發展，並進一步推動粵港澳大灣區高質量發展建設。
李家超又提到，香港作為內聯外通的超級聯繫人和超級增值人，除了鞏固和歐美等傳統市場的經貿聯繫外，同時大力開拓包括中東、東盟、中亞等新市場，並鞏固區域合作，不斷提升國際影響力，探索更多商機，同時會為高質量共建一帶一路發揮獨特作用，推動國際交流與合作。
最後，特區政府會繼續攜手社會各界展現香港的活力與魅力，共同講好一國兩制獨特的好故事。
原文刊登於 香港電台