回應夏寶龍四點希望　李家超：帶領政府工商界落實中央要求

李家超說，除了鞏固和歐美等傳統市場的經貿聯繫外，同時大力開拓包括中東、東盟、中亞等新市場。（李家超社交平台圖片）

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍昨日在澳門與工商界人士座談，對港澳工商界和企業家提出四點希望。行政長官李家超回應說，會帶領特區政府、工商界和企業家以更高的政治站位、更強的擔當精神，全面貫徹落實中央的要求。

李家超：社會各界必須主動識變應變求變

李家超在社交平台說，政府和社會各界，包括工商界和企業家，都要心中有祖國，堅定維護國家安全，堅守國家利益底線，應對地緣政治挑戰時清晰傳遞國家和特區立場，團結一致愛國護港、發揚鬥爭精神。