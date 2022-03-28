回應成立委員會查疫情 林鄭︰待下屆政府處理

本港第五波疫情大規模爆發，累計有7,039人離世。特首林鄭月娥昨在抗疫記者會中，對疫情中每位離世人士家人致深切慰問，但指疫情爆發非人為錯誤，是公共衛生危機內有時無法完全避免的因素；坦言港府負有抗疫主體責任，對成立檢討委員會調查疫情持開放態度，但現時不應分心處理大規模調查，相信下屆政府會認真處理，並稱：「若下屆政府需本人作為這次抗疫的主體負責人提供意見，我很樂意提供意見。」

社會對抗疫應走向「清零」還是「共存」的討論至今未息，林鄭月娥表示，社會對兩條路線的理解有所不同，希望社會實事求是，支持政府找出一套最有利香港抗疫的方案。她形容，抗疫是動態、不斷改變，本港去年底出現首宗本地Omicron確診個案後，一度遏制病毒擴散，但後期因檢疫酒店內一名即將完成檢疫期的人士被另一名新入住檢疫酒店的人士感染而導致疫情爆發。她指此並非人為錯誤，而是在公共衛生危機中有時無法完全避免的因素。

稱會配合內地要求 防個案輸出

對於政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉倡反思香港在國家大局的角色，幫不到忙也不要添煩添亂，林鄭月娥則指，未有親耳聽到梁的言論，但指無一個國家地區採取比內地更嚴謹的「防止外溢」政策，因此本港都要負責任，不能輕易放寬海外入境限制。她強調，已表明只要廣東省政府、深圳市人民政府，認為今日為了防止香港輸出個案要採取任何措施，港府一定會配合。

林鄭月娥亦不同意新冠口服藥用藥情況仍然太保守，指已降低用藥條件，並提醒醫管局處方口服藥時可較寬鬆，特別是處方給發病初期確診者，相信接觸點已非常廣泛。她又指，不少隔離設施已做到「床等人」，管理亦越來越人性化，照顧者也可一併入住。