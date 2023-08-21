回收逾178萬粒家居藥餘「裝滿一個貨櫃」 不當棄置或污染環境

三年疫情，市民囤積平安藥「看門口」，造成大量過期藥。太平山青年商會調查發現，超過八成人知悉藥物不能倒進廁所，但逾22%人認為將藥物倒進垃圾桶是可以接受。藥劑師提醒，藥物運到堆填區遇水溶解後或會流入海洋，污染環境。商會早前舉辦《藥「勿」胡亂棄》「回收月」，收集超過616種藥物、逾178萬粒藥，數量足以「裝滿一個貨櫃」。機構建議減少囤積藥物、勿自行停藥等，避免浪費藥物。

太平山青年商會《藥「勿」胡亂棄》籌委會於5月22日至8月18日，以問卷或街訪形式調查約1,000位18歲至60歲以上人士。結果顯示，22%人認為接受將藥物倒進垃圾桶，另有超過四分一人沒有意見；逾八成人知悉藥物不能倒進廁所。萬寧藥劑師容志康指，有人會將過期家居藥物直接倒進垃圾桶，藥物再運到堆填區，溶解後或會流入海洋、污染水源，間接對人體有害。他認為市民需要學會適當處理不需要的藥物。

委員會主席余善晴透露，今次回收活動曾發現有人將存放多時家居藥物棄置，部分21年前已到期，甚至已變粉狀難以辨認再分類回收。對市民應如何處理家中的藥餘，她指，計劃下年再次舉辦活動；並建議市民暫可參考台灣做法，將藥物放入密實袋內，再放可吸水物料，如用過的茶葉、咖啡渣等，待藥物被吸乾後，用密實袋封好藥餘再棄置，以防溶解後污染水源及附近環境。她提醒市民從源頭解決，有需要時才配藥。她亦期望政府或有機構設長期藥餘棄置點。

《藥「勿」胡亂棄》「回收月」7月舉行，已點算的藥餘中，截至8月14日已收集逾616種藥物，超過178萬粒藥。收集最多的首10種藥物：撲熱息痛、口服抗糖尿病藥、連花清瘟膠囊、胃藥(Famotidine)、降血壓藥、胃藥(Pantoprazole)、止痛藥、降膽固醇藥(Simvastatin)、降膽固醇藥(Atorvastatin)和血糖藥。商會建議市民戒掉不遵從醫囑並自行停藥，或囤積藥物等不良習慣。