回歸日優惠文娛活動多 遊行不再 李家超：不同渠道表達意見 相信市民喜慶度過

下周一是回歸紀念日，今年未有任何團體申辦遊行。行政長官李家超表示，表達意見有不同渠道，要慎防公眾活動被騎劫，相信市民會以喜慶心情慶回歸；又指政改非政府優先處理的事項，未來會聚焦經濟發展及改善民生。另外，他高度關注機場電腦系統故障及中電的電力事故，要求盡快查明原因。 李家超昨出席行會前表示，經歷過2019年的黑暴港版顏色革命，香港現時大致平穩，市民對現時安全平穩的局面很珍惜，相信會以喜慶的態度迎接七一，而警方會一如既往按照實際需要做好治安管理。

今年回歸紀念日繼續沒有遊行，李家超指，香港有不渠道讓市民表達意見，七一是特別日子，要慎防過往一些不好的經歷，小心和警惕公眾活動被人騎劫。他續指，當日有很多交通優惠，很多文化康樂設施免費開放或提供優惠價讓市民享用，不同食肆亦提供優惠，商場有消費優惠，希望市民以喜慶心情度過七一。 政改非優先處理事項 對於現屆政府會如何處理政改，李家超回應指，政改並非優先處理的事項，因已處理《基本法》第23條立法，完成憲制責任，亦已完善地區治理，政府未來會全面拼經濟、謀發展、惠民生。

李家超續指，本港經濟已由負增長扭轉至正增長；樓市撤辣亦帶來正面作用。此外，在提振經濟方面亦加大力度，例如每年保持900億元的政府工程，亦力推盛事經濟等。最後，政府亦會把握國家及國際機遇，包括十四五規劃、粵港大灣區建設；香港正爭取進入RCEP，開拓中東、中亞等新市場。 已要求機管局提交報告 對於日前機場顯示系統故障，李家超指非常關注，運輸及物流局已約見機管局管理人員表達關注，當局已要求機管局於詳細調查後盡快提交報告。他又指，已要求運物局與機管局全盤審視系統的設置，尤其後備系統的配置，提升不同系統啟動的應對能力及檢視各方風險管理。他說，第三條跑道系統很快落成啟用，必須確保系統的融合性同配對性。