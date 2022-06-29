回歸25周年｜《人民日報》：習近平引領一國兩制　香港實踐行穩致遠

《人民日報》發表署名文章以「堅定不移維護香港長期繁榮穩定，習近平總書記引領一國兩制香港實踐行穩致遠」為題，指面對香港複雜嚴峻，甚至一度風高浪急的局勢，以中共總書記、國家主席習近平為核心的黨中央，堅持「一國兩制」方針不動搖。

文章提及３年前「修例風波」令香港陷入回歸以來最為嚴峻的局面，對國家安全、香港法治、經濟社會穩定造成嚴重危害，面對重大風險挑戰，以習近平為核心的黨中央果斷決策，推動建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，完善選舉制度，堅定落實「愛國者治港」原則，促使香港由亂到治，發展重回正軌。

香港國安法實現由亂到治發揮關鍵作用 文章指，黨的十八大以來，習近平站在戰略和全局的高度，就香港工作發表一系列重要講話，作出一系列重要指示批示，為推動「一國兩制」在香港的實踐行穩致遠指明了前進方向，提供了根本遵循，如今香港「愛國者治港」局面更穩固，法治和營商環境更優良，社會氛圍更和諧，長期困擾香港的各類深層次矛盾和問題，更有條件得到有效解決。香港國安法的制定實施，築牢了特區維護國家安全的法律制度屏障，有力打擊了「港獨」、激進勢力的囂張氣焰，對香港迅速止暴制亂，恢復正常社會秩序，實現由亂到治的歷史性轉折發揮了關鍵作用，是「一國兩制」事業發展的重要里程碑。