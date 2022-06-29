回歸25周年｜保安理由要求傳媒換人採訪 梁愛詩：不信有黑名單

香港記者協會昨日(28日)晚上發表聲明，指政府新聞處以保安為由，要求多間原本獲邀採訪的傳媒機構，撤換至少10名已報名採訪七一升旗禮及新一屆政府宣誓儀式的記者。基本法委員會前副主任梁愛詩今日表示，不相信有傳媒黑名單；身兼行會成員的立法會議員林健鋒認為，領導人出席典禮應屬最高規格，有更嚴格要求屬正常，但不評論事件。
記協主席陳朗昇表示，昨晚聯絡新聞處副處長了解，對方表示是基於保安理由，未能進一步解釋。他又指，傳媒機構獲通知可以換人出席，但同時要求記者由上周日(26日)開始，每天進核酸檢測，指部分傳媒機構將無法符合防疫要求，未能派員到場採訪。陳朗昇說，今次涉及的傳媒機構範圍大，據他了解亦包括港台記者及政府新聞處人員，形容對政府標準不明所以。
林健鋒：賀一誠來港出席慶回歸活動是互相尊重
梁愛詩表示，不相信有傳媒黑名單，亦不清楚國家主席習近平的訪港行程，她稱今日下午要到灣仔君悅酒店入住，預備參與七一回歸官方活動。林健鋒認為政府有既定安全標準，而領導人出席典禮應屬最高規格，有更嚴格要求屬正常，不評論相關事件。他又說，香港與澳門屬兄弟關係，澳門特首賀一誠來港出席七一回歸慶祝活動，是互相尊重的表現。
范徐麗泰：外國傳媒找事批評香港
對於有報名採訪七一慶典的記者由要求撤換，全國人大前常委范徐麗泰表示，不會影響本港的新聞等方面自由。她指如果當局只是要求另派其他記者，並非不容許記者採訪，看不到會影響新聞自由，又批評西方傳媒及不友善勢力抹黑香港，故意找事端來批評香港，認為愛香港的人士不應給予他們機會，應同心協力團結香港，不要因小事而無限放大。
對於有社運人士被約談，她指出，部分政治團體喜歡叫口號，與警方對峙，而在香港回歸25周年的日子，大家都希望安靜、開心地度過。