回歸25周年｜保安理由要求傳媒換人採訪 梁愛詩：不信有黑名單

香港記者協會昨日(28日)晚上發表聲明，指政府新聞處以保安為由，要求多間原本獲邀採訪的傳媒機構，撤換至少10名已報名採訪七一升旗禮及新一屆政府宣誓儀式的記者。基本法委員會前副主任梁愛詩今日表示，不相信有傳媒黑名單；身兼行會成員的立法會議員林健鋒認為，領導人出席典禮應屬最高規格，有更嚴格要求屬正常，但不評論事件。

記協主席陳朗昇表示，昨晚聯絡新聞處副處長了解，對方表示是基於保安理由，未能進一步解釋。他又指，傳媒機構獲通知可以換人出席，但同時要求記者由上周日(26日)開始，每天進核酸檢測，指部分傳媒機構將無法符合防疫要求，未能派員到場採訪。陳朗昇說，今次涉及的傳媒機構範圍大，據他了解亦包括港台記者及政府新聞處人員，形容對政府標準不明所以。