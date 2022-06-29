回歸25周年｜全新循環巴士線連接M+美荷樓等地 指定月份周末及假期免費搭

為慶祝香港特別行政區成立25年及促進西九龍文化及旅遊發展，全新期間限定循環巴士線「West Kowloon ARTOUR」於7、8、11、12月及2023年1月1日期間的所有周六、周日及公眾假期(7月3日除外)，於下午2時至下午6時免費為市民提供服務。

串連西九龍5大 藝術文化熱點

「West Kowloon ARTOUR」串連西九龍五大藝術文化熱點，包括M+ 博物館 (西九文化區)、D2 Place、饒宗頤文化館、美荷樓及南昌街，讓更多市民大眾能在假日輕鬆遊走西九龍，親身接觸藝術、文化及設計，同時能參與不同形式的慶祝活動。適逢故宮博物館隆重開幕，免費循環巴士線將連結西九龍文化區及深水埗區多個博物館及藝術文化地標，鼓勵公眾與遊客參與並享受本地藝術文化活動，推動本地旅遊業，同時帶動區內特式小店發展。

每一班循環線由「M+博物館」開出，途經將於通州街興建的「深水埗設計及時裝基地」、每逢周末舉辦市集及文化藝術活動的「D2 Place」、經常舉辦展覽及工作坊的三級歷史建築「饒宗頤文化館」、位於石硤尾的文化導賞生活館「美荷樓」、匯聚文青和充滿本地特色小店的大南街，再返回「M+博物館」。全車程大約45分鐘，於限定月份的周末、周日及公眾假期下午2時至傍晚6時每小時開出一班。乘客將能沿途欣賞國際級別的藝術館，充滿本地文化氣息的大街小巷及文化館，體驗風土面貌，同時惠及區內特色小店、藝術家、設計師及相關行業的持份者，創造共享價值。