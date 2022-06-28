回歸25周年｜希慎特別呈獻璀璨花海 環保物料製「利園花」

為慶祝回歸25周年，希慎特別於利園區這個香港商業區中心，精心呈獻「和昌盛華 利園花開」藝術裝置，盼在這個歷史時刻，以花開燦爛吉祥的寓意為整個城市增添歡樂氣氛，一同慶祝這個別具意義的日子。

「和昌盛華 利園花開」作品以充滿動感的「25」線條為基座，並延伸出層層花海，寄語有中央在背後全力支持下，香港進一步融入國家發展大局，迎接新機遇，再次閃爍璀璨，繁花盛放，邁向更美好的未來。

希慎今次誠邀紙藝藝術家黃文翰參與是次的創作。位於利園一期及希慎廣場的大型作品以繁花盛放為主題，紙藝藝術家特意創製立體花朵「利園花」，靈感來自傳統剪紙。大型佈置以不同紅色和金色的「利園花」為主體，以表達對香港特區成立25週年的喜悅氣氛。

年輕人與基層婦女合力人手製「利園花」

來自香港專業教育學院（觀塘）和富領袖網絡的香港年輕新一代，與非牟利機構女布社的基層婦女，以一雙手推動本地製作，為「利園花」人手加工，將本身為平面的花模，細心地摺合釘裝為立體花朵。於過程中盡顯團體合作精神，於一個星期內，用了逾2,000 小時，製作用於「和昌盛華 利園花開」的 5,000 朵「利園花」。

利園花利用環保物料製作

「利園花」的用料是可環保回收聚丙烯，於展覽後，物料回收將由本地設計團隊帶領香港專業教育學院（觀塘）和富領袖網絡的學生、女布社的婦女以「一人一書檯」為題作升級再造，讓基層家庭或學習障礙小朋友擁有屬於自己的小書檯，令他們能更專心專意學習。除了書檯外，亦會以「我的家」為題，邀請特殊學習需要小朋友設計最希望擁有的家品，將夢想化為實物展出後再贈予他們，連結社會攜手再上新征程。

「和昌盛華 利園花開」展覽

日期：6月27日起

地點：利園一期、希慎廣場