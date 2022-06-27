回歸25周年｜據報習近平初訂訪港兩天　每天來回深圳不在港過夜

據報習近平初訂6月30日及7月1日來港，但會即日來回深圳，不會在香港過夜。(資料圖片)

內地官媒《新華社》前日公布，中國國家主席習近平將出席慶祝香港回歸25周年大會暨第六屆政府就職典禮，惟沒有用上「赴港」兩字，引起外界對習近平是否親身來港的揣測，惟今日有報道指，習近平初訂6月30日及7月1日來港，但會即日來回深圳，不會在香港過夜；至於特區政府現屆及候任主要官員，需要提早在今日開始入住酒店，減低透過家人感染風險。

《星島日報》引述有關消息，指除非出現不可預測的情況，否則習近平很希望能在香港回歸25周年這個大日子親身出席慶典，他初步訂於6月30及7月1日到港，但不會留港過夜，而是即日來回深圳。報道指，特首林鄭月娥初步訂於6月30日，在禮賓府設晚宴招待習近平，屆時現屆及候任主要官員預料都會出席；習近平則在7月1日出席香港回歸25周年大會暨第六屆政府就職典禮，為第六屆特首及政府主要官員監誓。至於以往領導人訪港時，都會為社會各界舉辦的大型宴會，今年則不舉行。

消息指科學園6月30日封閉

警方部署方面，據報警隊會在灣仔會展一帶設立兩層級別「保安區」，範圍由會展延伸至告士打道，核心保安區則在港灣道及會議道一帶，所有人士進入核心區須通過安檢及出示證件，路經附近人士有機會被截查。

對於有消息指，有領導人到訪的科學園，將於6月30日封閉，運輸署會在當日下午2時至7時半封路，禁止車輛及單車行駛，停車場亦會關閉，期間園內人士會被限制出入，部分商舖及食肆會調整營業時間，科學園會在30日中午12時至下午2時，設免費穿梭巴士，接送乘客往返科學園和大學站，方便園內人士離開。有網上社交平台圖片顯示，鐵馬已運到科學園。