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2022-07-21 13:40:19

回歸25周年｜新地推全球首個香港天際線模型 砌出維港兩岸地標

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郭基泓表示，集團呈獻香港天際線模型，讓大家感受透過雙手建設帶來的滿足感，一起建設家園和未來。

郭基泓表示，集團呈獻香港天際線模型，讓大家感受透過雙手建設帶來的滿足感，一起建設家園和未來。(新地圖片)

今年是香港回歸祖國25周年，新鴻基地(新地)旗下天際100宣布聯乘日本nanoblock，推出全球首個「sky100 x nanoblock 香港天際線模型」，由即日起接受預訂，以象徵香港回歸以來蓬勃發展，及集團多年來憑著「以心建家」的信念建設香港。

「香港天際線模型」由2,190粒配件所組成，以迷積木砌出維港兩岸的多幢地標式建築物，包括3幢由新地發展、全港最高的建築物：環球貿易廣場(ICC)、國際金融中心二期(Two IFC)及中環廣場，彰顯美麗獨特的天際線，當中ICC與Two IFC更組成矚目的「維港門廊」景觀。模型亦有其他著名地標，包括新地總部新鴻基中心、政府總部、會展、尖沙咀鐘樓、香港文化中心及太空館等。

零售版800元   即日起新地商場展出

模型有兩個版本，包括25周年版及作公開發售的零售版，零售版售價800港元，難易度4級(最高 5 級)，適合12歲以上年齡人士，即日起公開接受預訂，有興趣市民可瀏覽天際100官方禮品網店；另為讓更多市民能欣賞「香港天際線模型」，新地由即日起至10月初在旗下各主要商場和商廈展出模型，包括新城市廣場三期、形點一期、APM、ICC、IFC、新鴻基中心、中環廣場、東港城、新都會廣場及V City。

新地執行董事郭基泓指，集團在香港回歸25周年呈獻香港天際線模型，讓大家感受透過雙手建設帶來的滿足感，一起建設家園和未來，集團對香港未來的前景和發展充滿信心，會繼續透過建設社會，協助香港積極融入國家發展大局。

新地旗下天際100聯乘日本nanoblock推出香港天際線模型。 新地旗下天際100聯乘日本nanoblock推出香港天際線模型。(新地圖片) 「香港天際線模型」零售版800元，由2,190粒配件所組成。(天際100網頁截圖)
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