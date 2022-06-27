回歸25周年｜新地10項大型活動 與市民攜手共同慶賀

為慶祝香港回歸祖國25周年，新鴻基地產推出多項活動，與市民一起慶回歸、同攜手、開新篇。新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，祖國一直是香港最強大的後盾，新地對香港的前景充滿信心，相信在新一屆特區政府領導下，香港必定繼續繁榮安定，開創新篇章。
新地舉行或贊助的慶祝回歸活動共10項，大部分已得到政府確認為慶祝香港特別行政區成立25周年的認可活動。活動分為兩大類別，分別為慶賀回歸祖國25周年祝賀訊息展示和宣傳，以及各種面向不同群眾的公開慶賀活動，內容包括展示祝賀訊息，凝聚慶回歸氛圍。
新地10項大型活動
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集團在環球貿易廣場(ICC)、新地總部—新鴻基中心，以及與信和集團合作發展的中環廣場三棟標誌性大廈佈置回歸25週年祝賀燈飾，照亮維港兩岸
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在集團於灣仔及中環一帶物業，包括國際金融中心商場、新鴻基中心、海港中心及中環廣場等項目及周邊當眼位置懸掛大型祝賀橫額
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集團特別製作慶賀回歸25周年之宣傳短片，在旗下16個大型商場和新地網站播放
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集團16個商場於六月初開始播放政府製作之香港特區成立25周年主題曲宣傳片《前》
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舉辦多項活動 與市民攜手慶祝
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協辦慶回歸重量級活動《今朝更好看——慶祝香港回歸祖國25周年藝術名家作品展》，展出齊白石等逾20位大師的作品。該展覽在新地旗下天際100香港觀眾台舉行，已於上周六（25日）開始，公眾參觀期則為7月4日至7月13日，取票方式將於7月初公布
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新閱會夏日年度活動「新地齊讀好書」舉辦慶祝香港回歸25載系列活動，加強香港青少年認識回歸25年來的文化及科技發展，並鼓勵他們透過閱讀增進對香港及祖國的知識，努力追尋自己的夢想，為香港及國家貢獻所長
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與香港科技創新教育聯盟聯合主辦「未來工程師大賽」，加強科創教育推廣，裝備下一代應對未來的轉變和挑戰。賽事將以「改善校園生活的科創點子」為題，鼓勵學生發揮創意，令學習及校園生活更精彩豐盛
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贊助出版《慶回歸 25 周年兒童地方志系列——說好香港故事「找找看」情景繪本》，並在幼稚園和小學舉辦到校講座或遊戲活動，讓學生以有趣方式了解回歸25年來充滿特色的地標及故事
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製作全球首個sky100 x nanoblock 香港天際線模型，利用迷你積木砌出以ICC為首的香港地標式建築物組成的國際著名天際線，象徵香港回歸25年來蓬勃發展。
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積極籌備「新鴻基地產香港單車節」和「新地公益垂直跑－勇闖香港ICC」，兩項集團大型運動盛事將特設慶祝香港回歸主題賽事活動獎項，宣揚「運動行善」精神，活動詳情將適時公布