回歸25周年｜新地10項大型活動 與市民攜手共同慶賀

為慶祝香港回歸祖國25周年，新鴻基地產推出多項活動，與市民一起慶回歸、同攜手、開新篇。新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，祖國一直是香港最強大的後盾，新地對香港的前景充滿信心，相信在新一屆特區政府領導下，香港必定繼續繁榮安定，開創新篇章。

新地舉行或贊助的慶祝回歸活動共10項，大部分已得到政府確認為慶祝香港特別行政區成立25周年的認可活動。活動分為兩大類別，分別為慶賀回歸祖國25周年祝賀訊息展示和宣傳，以及各種面向不同群眾的公開慶賀活動，內容包括展示祝賀訊息，凝聚慶回歸氛圍。