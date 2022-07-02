回歸25周年｜梁振英：移居港人終會回流　居英者僅佔BNO少數

國家主席習近平親身赴港出席慶回歸活動，表示「一國兩制」是個好制度，沒有理由改變，必須長期堅持。全國政協副主席梁振英今日在電台表示，習近平親身赴港反映他非常重視香港，又說相信部分近年移居海外的港人，最終都會回流。

梁振英指，習近平今次行程比較辛苦，認為他不只要處理香港事務，亦要顧及一直變化的國際局勢，但仍然親自來港，證明他非常關愛香港，而且習近平指「一國兩制」是好制度，亦反映「一國兩制」並無期限，不存在2047年就是「一國兩制」的終點。他說相信部分近年移居海外的港人，最終都會回流，又指透過英國國民(海外)護照BNO「5+1」簽證，申請到英國居留的港人，只佔BNO持有人的少數，強調港人移居有各種各樣動機，不一定完全基於政治原因。

指 現 無 反對派阻撓助解決房屋問題

此外，梁振英談到房屋供應，稱要解決房屋問題，首要是增加土地供應，否則只會越來越多「納米樓」，至於增加土地供應，短則3至5年，長則8至10年，但相信現時區議會和立法會已經沒有反對派阻撓，特區政府建屋時間能夠「縮得一個月得一個月」，讓市民及早上樓。他又希望，在現時國際局勢風雲變幻，新一屆政府除做好經濟民生事務的同時，也要兼顧香港以外發生的事。

昨日是香港七一回歸25周年，中國國家主席習近平來港出席新一屆政府就職典禮並發表講話，指香港回歸25年以來取得舉世公認的成功，「一國兩制」無理由改變必須長期堅持；另一方面，英國首相約翰遜就發表錄影講話，指北京沒有信守承諾，令港人的權利和自由，以及香港的持續進步和繁榮受到威脅，英國因此提供途徑，讓持有BNO的港人到英國定居，至今已有12萬港人同他們的家人選擇到當地。