回歸25周年｜民主黨發表立場書：仍相信「一國兩制」是最切合香港實際情況

香港回歸25年前夕，民主黨發表立場書，提到仍相信「一國兩制」、「港人治港」及「高度自治」是最切合香港實際情况的安排，又提到修補撕裂第一步應從掌權者踏出，並建議釋放「政治犯」。

民主黨提到，創黨之時希望在一國兩制下落實民主普選和代議政制，將此盼望寫進黨綱，現距離創黨目標尚遠但初心不變。該黨稱仍相信「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」是最切合香港實際情况的安排，雖然對「一國兩制」落實與期望，與中央有很大差異，該黨會繼續將所確信對香港發展及市民最合適的安排，向市民、香港政府和中央政府清楚說明。

建議釋放「政治犯」 修補社會撕裂

立場書提到「表面的平靜和噤言無助解決社會爭議」，又稱一國兩制的成功需要中央、特區政府及市民間的互信，形容這幾年社會撕裂非常嚴重，不少人移民，認為修補撕裂第一步應從掌權者踏出，並釋放「政治犯」。

民主黨形容政治形勢困難險峻，公民社會瀰漫不安，但該黨仍會保持盼望及盡力發聲，在推動民主自由、捍衛人權法治及改善市民福祉上努力，又指，近年社會撕裂非常嚴重，撕裂不修補，香港就只能一直「負傷前行」，拖慢步伐，不少市民更選擇移民。民主黨希望政府正視港人憂慮，持之以恒以不同措施穩定人心，挽留人才。