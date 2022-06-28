回歸25周年｜港鐵慶回歸送全年免費車票　今起一連三個周二到MTR Mobile抽獎

為慶祝香港回歸25周年，港鐵透過應用程式「MTR Mobile」推出「一拍有獎」抽獎活動，由今日(28日)起至7月12日一連三個星期二，只要於下午2時至4時登入「MTR Mobile」，即可參加大抽獎，每次送出2.5萬份獎品，合共送出7.5萬份奬品，包括每次送出25張港鐵全年免費車票、其他車程優惠及電子禮券。未能獲獎的「MTR Mobile」用戶，亦可獲100分MTR積分，並可繼續參加下一次抽獎。
抽獎日期及時間：
- 第1次：2022年6月28日(星期二)下午2時至4時
- 第2次：2022年7月5日(星期二)下午2時至4時
- 第3次：2022年7月12日(星期二)下午2時至4時
參加方法：
- 於以上指定時段登入MTR Mobile並進入抽獎頁面，然後按「立刻抽獎」。
獎品包括：
- 港鐵全年免費車票(每次送出25份，合共75份)
- 港鐵免費本地單程車程(每次送出5,000份，合共15,000份)
- 港鐵商場HK$50電子禮券(每次送出2,000份，合共6,000份)
- 港鐵車站商店HK$20電子禮券(每次送出2,000份，合共6,000份)
- 港鐵HK$10車費折扣優惠(每次送出15,975份，合共47,925份)
每個抽獎日限抽一次 結果即時頁面公布
港鐵提醒，每名登記用戶於每個抽獎日只限抽獎一次，於整個抽獎期內只可獲獎一次。若抽中獎品，得獎結果會即時於頁面公布，未能得獎的用戶亦會獲得100 MTR分以示感謝參與，並可繼續參加下次抽獎。