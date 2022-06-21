回歸25周年｜港鐵「一拍有獎」賀回歸 每周送2.5萬份獎品包括25份全年免費車票

港鐵為慶祝特區回歸25周年，推出「一拍有獎」抽獎活動，由下周起，連續3星期逢周二送出2.5萬份獎品。抽獎活動透過MTR Mobile手機應用程式舉行，獎品包括港鐵全年免費車票、免費本地單程車程、港鐵商場及車站電子禮券及車費折扣優惠等。

3星期合共抽出7.5萬分獎品，其中最多為10元車費折扣優惠，每次送出15,975份，另有每次送岀5,000份免費本地單程車票等。每輪抽獎由下午2時至4時舉行。MTR Mobile登記用戶登入程式參加並即時得知獎賞，如未能獲獎用戶亦會獲得100 MTR分以示感謝參與，可繼續參加下一輪抽獎。

港鐵除舉辦抽獎活動，亦支持多項特區成立25周年慶祝活動。包括與香港科學館合辦中小學生繪畫比賽「港鐵載遇恐龍創意繪畫比賽2022」，得獎作品將於「香港賽馬會呈獻系列：八大．尋龍記」展覽舉行期間，在科學館及部分港鐵站展出。展覽舉行期間，9個港鐵車站(坑口、紅磡、樂富、太子、海怡半島、宋皇臺、青衣、荃灣西及鰂魚涌站)亦會展出有關恐龍及鐵路小知識大型創意插圖，讓乘客在港鐵旅程中拍照留念，並加深對史前世界認識。

港鐵公司行政總裁金澤培表示，港鐵十分榮幸見證香港特區成立25周年重要里程碑，指港鐵植根香港，一直肩負「讓城市前行」的使命，自特區成立以來，不斷擴展網絡，積極推動社區發展，與特區及市民一起成長，讓鐵路連繫市民日常生活，很高興與不同政府部門合作，舉辦多項有關藝術及公眾教育慶祝活動，體現港鐵致力將藝術及多元文化融入鐵路網絡。

另一項活動是康文署及香港芭蕾舞團策劃的《下一站，仙履奇綠@港鐵》互動展覽。讓展覽已於6月8日至19日於港鐵香港站圓滿舉行。